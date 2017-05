La fiesta de la amistad empresarial

Juan Yagüe recibió un recuerdo por su labor en favor de la asociación de empresarios. / F. D.

Nuevos y viejos amigos se dieron cita ayer en la reunión que cada año se celebra en Eurocolegios Casvi, y que tiene como principales protagonistas a los miembros de la Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior (AESE), creada en el seno de la Federación Empresarial Segoviana (FES).

Encabezados por Juan Yagüe en las instalaciones de su colegio Casvi, en Villaviciosa de Odón, los empresarios segovianos recibieron a representantes de las diversas instituciones segovianas, que no quisieron perderse este evento en el que se recuerda siempre que Madrid es el “pueblo más grande de la provincia de Segovia”.

A pesar de su repetición, la cita de este año tuvo varias novedades. La principal fue el homenaje que le tributaron a Juan Yagüe sus propios compañeros empresarios, con la entrega de una placa por su labor en el impulso de la asociación y la labor de promoción de la provincia de Segovia.

Se la entregó el presidente de AESE, Felipe Tomé, junto al presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Palomo; el presidente de FES, Andrés Ortega; y el presidente del Centro Segoviano en Madrid, Antonio Horcajo.

Previamente se dirigieron a los más de cien asistentes para agradecerles su presencia. “Es un placer comprobar que nuestra amistad sigue intacta”, subrayó Juan Yagüe, quien hizo alusión también a la defensa de los valores empresariales, basados en el amor propio, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio.

Andrés Ortega, que participaba por primera vez en este encuentro como presidente de la FES, se puso a disposición de todos los empresarios madrileños, y alabó el espíritu emprendedor de Yagüe, que ha ampliado recientemente su oferta educativa con la apertura del colegio internacional Pinosierra, en la zona Norte de Madrid.

Pedro Palomo, nombrado presidente de honor de AESE, también tuvo palabras de elogio para el anfitrión y para su sucesor en el cargo en FES.

Fernando Tomé alabó el trabajo de “embajadores”, que realizan los empresarios en el exterior y puso como principal ejemplo a Juan Yagüe.

Antonio Horcajo, por su parte, hizo mención a la amistad como eje central del encuentro en el que participan no solo empresarios, sino representantes de muy distintos estamentos.

Como principales representantes del estamento eclesiástico participaron el padre Mundina, que volvió a hacer gala de su cariño y sabias reflexiones en la bendición de la mesa, antes de degustar el cocido. Le acompañaba Anastasio Gil, director Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP).

Del mundo empresarial no segoviano participó el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Juan Pablo Lázaro. Y también otros empresarios ligados a los segovianos como Juan Palacios o el doctor Enrique Ibáñez.

Pero si uno fue aplaudido por materializar la importancia que tiene la confianza entre empresarios, fue Cipriano Villoslada, que fió a Juan Yagüe cuando emprendía su proyecto educativo.

Gran parte de los empresarios segovianos en el exterior hicieron de cicerones acogiendo a sus colegas que iban por primera vez, como era el caso de Bernardo Gil Romano, presidente de Incova; con él otro experto en carnes, Jesús Mateo, hostelero de Otero de Herreros; o Miguel Ángel Fuentetaja, creador de la empresa de tortillas, hoy propiedad del grupo Palacios. Ayudaban así a los hijos de Juan Yagüe, Ana, Juan Luis y Raúl, que no podían ocultar el orgullo de formar parte de una familia con fuertes lazos de amistad.

Tampoco podían faltar a la cita los políticos. Estuvo el secretario segundo de la mesa del Congreso de los Diputación, Juan Luis Gordo. Pero el grueso de cargos públicos lo integraban los alcaldes. Los más numerosos, de la provincia de Segovia, como el del Real Sitio, José Luis Vázquez; el de Valverde del Majano, Javier Lucía; el de Martín Miguel, César Palomo, el de Juarros de Voltoya, Miguel Ángel Marugán; de Martín Muñoz de las Posadas, José Antonoio García; de Rapariegos, Ildefonso Lumbreras; o de Codorniz, Domingo Tinaquero; a quien acompañaron sus homólogos de Tres Cantos, Jesús Moreno; y el anterior de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santa María Novoa. Por parte del Ayuntamiento de Segovia estuvo el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, José Antonio Bayón.

También se estrenaba en esta cita de la amistad el comisario jefe de Segovia, Jesús Herranz.

Del mundo de la tauromaquia participó, José Pedro Prados Martín ‘El fundi’.

Los publicistas Beatriz Moreno y Borja Gil estuvieron arropados por otros empresarios llegados de Segovia como el informático Ángel Luis Llorente o el pastelero y presidente de los autónomos segovianos Antonio Yagüe.

