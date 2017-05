El alcalde acusa al portavoz del PSOE de “manipular y hacer propuestas imposibles”

El alcalde de Sanchonuño, Carlos Fuentes (PP), acusa al portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Héctor Pascual, de “criticar, manipular y tergiversar todo, y hacer propuestas imposibles de cumplir sin poner en peligro el futuro del municipio”. Como se recordará, el concejal del PSOE calificó de “ridícula” la consulta del alcalde sobre la realización de encierros, “cuando en su mandato se ha recortado el gasto en fiestas patronales en un 90 por ciento”. A este respecto, el regidor explica en una nota de prensa que “nunca he prometido en el programa electoral que se realizarían festejos taurinos, sino que siempre he afirmado que en caso de que económicamente se pudieran organizar algún día, lo debería decidir el pueblo, de igual manera que se decidió quitarlos”. Carlos Fuentes señala que siempre ha informado en las reuniones con las peñas y los jóvenes, “que se debe contar con la colaboración económica de las personas que estuvieran muy interesadas en celebrar encierros; hay que comprender que una gran parte de la población, posiblemente la mitad, no quiere encierros por motivos económicos, morales o simplemente por miedo a las reses, y se niegan a que sus impuestos sirvan para ello”.

En las actuales circunstancias de deslocalización de empresas en Sanchonuño, desde el equipo de Gobierno consideran que “es más necesario apoyar, trabajar e invertir en la permanencia de esas empresas y en el apoyo a otras nuevas, creando las condiciones favorables para este cometido”. “De nada nos sirve tener unas fiestas con miles de personas si después no hay dónde trabajar”, apuntan. El regidor subraya que el gasto en fiestas y actuaciones culturales en 2016 fue de 47.613 euros, 50,65 euros por habitante. “El gasto en fiestas y actuaciones previsto para este año es de 60.000 euros, 63,92 euros por habitantes. La juventud ha elegido mejores orquestas, las actuaciones y actividades de la semana cultural, el mercado medieval y las fiestas de octubre son también más y de mejor nivel, como nos han exigido”, añade. Carlos Fuentes afirma que “es falso que Sanchonuño no gasta en fiestas, aunque sí es cierto que se han pasado unos años de crisis y deuda en los que los gastos de fiestas fueron menores. Hoy en día ese gasto es equiparable a otros municipios parecidos”.

