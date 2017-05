Arriba el telón

Uno de los espectáculos que hoy se ha podido ver en Segovia

La magia del teatro de calle llena Segovia hasta el próximo domingo con la XXXI edición de Titirimundi. A pesar de la lluvia, que hoy ha hecho acto de presencia en algunas de las actuaciones en la calle, segovianos y visitantes no quisieron perderse las historias que año tras año traen los títeres a Segovia. Durante la jornada, hubo sesiones escolares y actuaciones de Non Nova, en la iglesia de San Juan de los Caballeros, con ‘La siesta de un fauno’, un bello espectáculo que refleja la belleza de lo sutil; Teatro Paraíso, en la Sala Ex Presa, con ‘Pulgarcito’, una mirada nueva y estimulante sobre el clásico de Perrault enfocado en el abandono ante la ausencia de recursos para subsistir, y La Muette, en La Alhóndiga, con ‘Las intimidades del hombre orquesta’, un concierto interpretado a los ojos y oidos del espectador como una gran mecánica.

La Plaza Mayor, el patio de la Casa de Abraham Senior, la ruinas de San Agustín, el patio del Palacio de la Diputación, la Casa de Álvaro de Luna y la iglesia de San Nicolás, ofrecieron los espectáculo de Teatro TEHb, el Circo de las Pulgas, Holoqué, Quitapesares, Lejo e Ymedio Teatro, con un recorrido por el mundo de las leyendas europeas y de sus monstruos, marionetas holográficas, historias con objetos cotidianos que cobran vida mágicamente y música sin palabras. Hoy continúan las sesiones en los mismos espacios, en una de las jornadas en la que se esperan más espectadores, de cara al fin de semana, en que las calles de la capital deparan sorpresas, creatividad e imaginación.

