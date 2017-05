La continuidad de Perales en Nava se decidirá al acabar la temporada

Después de una temporada complicada para el Viveros Herol Nava, que ha vivido momentos difíciles repletos de incertidumbre sobre las posibilidades de salvar la categoría, el equipo navero se ha ganado el derecho a disfrutar de un último partido en casa frente al Cajasur Córdoba sin la presión de tener que obtener la victoria. Así, a partir de las 19.00 horas, media hora más tarde por aquello de la unificación de horarios, el conjunto dirigido por Óscar Perales jugará un partido que será de despedida de la temporada para todos, y del club para algunos de sus componentes.



De manera lógica, el Viveros Herol pretende reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada, en un proyecto que no quiere desvelar aún, porque aún se está disputando la temporada, y la entidad no quiere sacar a la luz el nombre de ningún jugador que pueda verse afectado. Del mismo modo que con la plantilla sucede con el técnico, ya que Óscar Perales firmó por el Balonmano Nava por tan solo una temporada, y no será hasta el domingo cuando, finalizada la misma, club y entrenador se reúnan para hacer un balance de la campaña, y valorar las opciones de que el técnico pudiera continuar, o bien se quedara abierta la posibilidad de firmar a otro entrenador.



Como es habitual a estas alturas de la temporada, y más cuando la campaña no ha sido del todo buena, las especulaciones no han tardado en salir, y ya hay quien apunta que habrá relevo en el banquillo, pero el Viveros Herol quiere marcar sus propios tiempos, y respetar al entrenador que aún no ha terminado su trabajo como máximo responsable del equipo. Será la próxima semana cuando, una vez terminada la temporada, comiencen a desvelarse las líneas maestras de lo que el club pretende que sea el Viveros Herol Nava de la temporada 2017/18.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.