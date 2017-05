Mozoncillo se desvive por el deporte

El concejal David de Santos, la diputada Yolanda Torrego, el alcalde Jesús Martín y los diputados Jaime Pérez y Juan Ángel Ruiz./ E.A.

Segovia está viviendo una temporada deportiva brillante que se extiende más allá del amplio abanico de triunfos que se están materializando. El eco del ascenso del Naturpellet a la Primera División de fútbol sala, la disputa del play off del Unami Venta Magullo de baloncesto, el alto rendimiento de la Gimnástica Segoviana o el nivel imprimido por Javi Guerra en sus competiciones internacionales, unido al momento que atraviesa la extensa cantera en sus diferentes variantes, ha trascendido a lo largo de todo el territorio segoviano. Es tiempo para reconocer y paladear los méritos y sobre estas premisas nace la primera feria provincial ‘Piñosport’de Mozoncillo, que toma parte del 12 al 14 de mayo.



El equipo gubernativo fija su punto de mira en este campo con el objetivo de dinamizar la localidad. El concejal de innovación, David de Santos, explica cómo surge la iniciativa, que toma la vitola de inédita en el plano provincial en su primera edición: “Desde el Ayuntamiento realizamos un plan para reavivar el municipio donde propusimos celebrar un feria. Nos decidimos por el deporte, ya que es algo que no está visto y es necesario. Además, creemos que con trabajo y mejorando cada año podemos llegar a ser un referente”.



Componentes del Naturpellet y del Unami CP y representantes de la Junta de Castilla y León, la Diputación y alcaldes están invitados a la inauguración de mañana (18.30 horas), con la que se descorchará oficialmente la feria -Javi Guerra es baja finalmente por una presentación publicitaria-. “Al que le guste el deporte no puede faltar. Queremos mostrar nuestra hospitalidad a todos los asistentes y esperamos a todo tipo de público con los brazos abiertos”, recalca el concejal.



La programación del acontecimiento se presenta variada tanto en sus vertientes deportivas como en el rango de edades. De esta manera, el evento acoge exhibiciones de kick boxing, boxeo, cortadores de troncos y rugby, conferencias sobre espeleología con Alberto Arranz y sobre motivación a cargo de Raúl García Castán, un torneo de 3x3 durante los tres días, una gymkana sobre ruedas, cantajuegos infantil, una carrera de drones o el plato fuerte de la prueba de obstáculos ‘Piñoneros Race’, entre otras actividades. “Hemos conformado un programa bastante completo, intentando tocar todos los palos. Nos hubiera gustado traer modalidades como la esgrima, pero esperamos que la feria tenga continuidad y en las próximas ediciones vayamos cambiando”, comenta.



Paralelamente a la oferta que dispensa la organización, hay alrededor de 40 stands, ya ubicados en el pabellón, y una carpa de 300 metros cuadrados en el campo de fútbol. “En los expositores hemos querido diversificar para que los asistentes pueden disfrutar de diferentes modalidades. Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Fuentepelayo por su colaboración en el montaje de las instalaciones móviles”, concluye De Santos.

LA 'PIÑONEROS RACE' SUMA DORSALES La ‘Piñoneros Race’, que se celebra el domingo a partir de las 10.00 horas, continúa con el plazo de inscripciones abierto y ya acumula un número importante de participantes. La prueba de obstáculos ofrece dos distancias: cinco y diez kilómetros, adaptándose a las condiciones físicas de cada corredor. Ésta experiencia cada vez está ganando más seguidores y se presenta en Mozoncillo, con la colaboración de la Fundación Caja Rural, con una fuerte puesta en escena: 40 obstáculos, equipo de música, photocall, camiseta conmemorativa, medalla para todos los participantes, guardarropa, avituallamientos, seguro médico... Los interesados en apuntarse pueden formular su inscripción a través de la plataforma web rs-sport.es con un coste de 25 euros.

PROGRAMACIÓN:

- Viernes 12

18.30 h. Inauguración con componentes del Naturpellet Segovia y del Unami Venta Magullo.

19.00 h. Conferencia motivacional, por Raúl García Castán.

21.30 h. Exhibición de los Cortadores de troncos de Valsaín.

- Sábado 13

11.00 h. Charla sobre espeleología, por Alberto Arranz Gil.

12.30 h. Gymkana sobre ruedas.

18.00 h. Cantacuentos infantil, con la Patrulla Canina.

20.00 h. Exhibición kick boxing y seguidamente de boxeo.

- Domingo 14

1o.00 h. Piñoneros Race.

14.00 h. Carrera de drones.

17.00 h. Exhibición de rugby con el BigMat Tabanera Lobos.

19.00 h. Proyección ‘Acaba la tierra pero nunca el camino’.

