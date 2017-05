El Naturpellet quiere renovar a tres cuartas partes de la plantilla

Plantilla del Naturpellet Segovia Futsal que logró el ascenso a la Primera División en el pasado mes de abril. / KAMARERO

Desde que el Segovia Futsal viera la luz en la Segunda División, la política del club a la hora de confeccionar la plantilla se ha mantenido fiel a una norma no escrita en los clubes de fútbol sala, como es intentar crear un plantel de jugadores usando el gol como principio. Es decir, tratando de priorizar las incorporaciones, o en este caso las renovaciones, de portero y goleador, y una vez conseguidas éstas, pasar a reforzar el resto de las posiciones.

De esta manera, apenas un mes de concluir la temporada para el club, ahora con Naturpellet como patrocinador principal, y disfrutado del éxito del ascenso, a la hora de elaborar el proyecto de la campaña 2017/18, ya en la Primera División, se ha dado prioridad a la renovación de Cidao antes incluso que la de Diego Gacimartín en el cuerpo técnico, tal es la importancia que la entidad ha concedido al hecho de contar con un guardameta de garantías como es el hispano-brasileño.



Cerrado el apartado del portero, y una vez solucionada la renovación del técnico, el club afronta ahora la continuidad de su hombre/gol, que en este caso es Buitre. Aunque el mostoleño ha sufrido problemas físicos durante las dos últimas campañas, derivados buena parte de ellos por un tobillo que le ha venido dando demasiada guerra, el cuerpo técnico considera que su aportación será importante de cara a la campaña en Primera, y aunque nada se puede confirmar hasta que no se firme el contrato, hay buenas perspectivas conforme a la renovación del jugador por una campaña más.

Continuidades Una vez que la continuidad de Buitre sea un hecho, el trabajo pasará por seguir cerrando las renovaciones, porque el Naturpellet quiere que bastante más de la mitad de la plantilla sea la misma que logró el ascenso a Primera. Diego Gacimartín elevaba ese porcentaje a un "85 por ciento", pero siempre usando dos premisas: "No tenemos urgencias, pero nos tenemos que reforzar, porque la Primera no es lo mismo que la Segunda División".

Y el entrenador segoviano aspira a que esos refuerzos lleguen en dos zonas de la cancha, "porque llevo tiempo demandando otro ala zurdo, y una referencia más en el puesto de pívot, o de ala/pívot". Pero Gacimartín tiene claro que una cosa son las demandas, y otra distinta a lo que el club pueda llegar, "y sin ir más lejos, en la pasada campaña no pudimos obtener esos perfiles de jugadores, y apostamos por tener más alas que nos pudieran dar soluciones en momentos determinados de los partidos", con un éxito más que evidente.



Pero en la máxima categoría del fútbol sala nacional el ritmo es muy distinto al que se maneja en la Segunda, "y ese ritmo, más la definición son los dos aspectos clave en esta categoría", afirma el técnico, que en todo caso se mantiene prudente con respecto al apartado económico, “porque en ese aspecto quien maneja las ofertas es Álvaro (Fernández, presidente del club) pero que sabe que el Segovia Futsal juega con la ventaja de haber terminado antes que nadie la temporada, “ya que este hecho nos aporta un poco más de perspectiva acerca de cómo está el mercado. Evidentemente no vamos a tirar la casa por la ventana, no lo hemos hecho nunca, por más que haya un buen número de jugadores que ya se nos han ofrecido, bien ellos directamente, o a través de sus representantes. Lo primero serán las renovaciones, y hay seis o siete jugadores que no queremos que se vayan bajo ningún concepto, y una vez que se solucionen, bien porque los jugadores sigan con nosotros, o bien porque prefieran las ofertas de otros clubes, pasaremos a las incorporaciones”.



Ahora bien, por muchos cambios que puedan hacerse en la plantilla, aunque en principio la apuesta pasa por no más de tres o cuatro nuevos jugadores, el club no quiere dejar cerrado el equipo, a la espera de que pueda conseguir un refuerzo importante a última hora. “Inter, Barça y ElPozo van a modificar sus plantillas, y esto provocará cambios en el resto de los equipos. Ahora que somos de Primera, Segovia es una plaza mucho más apetecible para los jugadores, tanto a nivel deportivo como mediático”, finalizó el técnico.

“No queremos un Caja 2” Ante la posibilidad de que el club pudiera apostar por el retorno de algunos jugadores que ya saben lo que es jugar en Segovia, Gacimartín no vería con malos ojos el retorno de algunos de ellos, caso de Lucas que acaba contrato con el Aspil Vidal navarro, pero no tanto que al Naturpellet llegaran otros que jugaron en el extinto Caja Segovia, “porque no me gustaría que esto fuera un Caja 2. Por supuesto que todo lo que sea mejorar a nivel competitivo estará bien, pero nuestra seña de identidad pasa también por la de ser un club que apuesta por los jóvenes, y me gustaría que esa juventud estuviera a la par que la experiencia en la plantilla”.

Jugadores con ofertas Como es habitual en el mercado de verano, la mayoría de los jugadores, y sus representantes, barajan más de una oferta con la que ‘jugar’ para conseguir una mejor en las condiciones de sus contratos, o bien para buscarse su futuro en otro lugar. Así, buena parte de los componentes del Naturpellet tienen ofrecimientos de otros clubes, de Primera y de Segunda División, casos de Alvarito, Borja Blanco, Alex Fuentes... y por ello la paciencia a la hora de establecer la negociación para renovar es clave, “y hasta que no estén las cosas firmadas, nada se puede decir con total seguridad”.

