El CD Quintanar logra el título de Liga tras una campaña brillante

Equipo del CD Quintanar, tras lograr la victoria en el encuentro frente al Spórting Riazano que le daba el título de Liga. / EL ADELANTADO

El CD Quintanar certificó el pasado fin de semana su título de Liga cuando a la competición le resta una jornada para el final, tras conseguir frente al Spórting Riazano, en los Anexos del campo de El Hospital, la victoria que le hacía falta para alcanzar un éxito del que llevaba varias jornadas haciéndose merecedor por su regularidad.



El equipo amarillo jugaba frente a un Riazano que no necesitaba puntuar para asegurarse la permanencia en la categoría, tras las derrotas de sus perseguidores, y que hizo pasillo del campeón al Quintanar. De esta manera, el conjunto visitante salió al campo con mucha tranquilidad en su juego, logrando ponerse por delante ante un rival que no reaccionó con goles hasta bien entrado el segundo período, cuando logró empatar el encuentro, y darle la vuelta en los minutos finales, celebrando el título con una victoria.



El Arcángel se acerca a la segunda plaza que ahora ocupa el Cantalejo, tras el empate del conjunto briquero en su casa ante el Turégano, y su victoria frente al Cuéllar Santa Teresa. En el choque jugado en El Hoyal todos los goles se vieron en una segunda parte de muchas alternativas que terminó con el reparto de puntos. En Los Pinos, el Cuéllar hizo bien las cosas durante la primera parte, adelantándose en el marcador, y gozando de ocasiones para haber puesto más diferencia. Pero no las aprovechó, mientras que el Arcángel sí marcó las suyas, dándole la vuelta al partido, y acercándose de esta manera a la segunda plaza.



El conjunto cuellarano sigue en la plaza de descenso, con peor average que el Ie University, que cayó derrotado con claridad en La Lastrilla frente al Monteresma, que tras una primera parte más igualada, tras el descanso se escapó con claridad en el marcador hasta lograr una victoria que le confirma en la cuarta plaza de la tabla.

El descenso en juego De esta manera, la segunda plaza de descenso (ya que la primera la ocupará el San Lorenzo después de perder en casa ante el Carbonero) se dirimirá entre universitarios y cuellaranos. El Ie University juega en el campo del Spórting Riazano, mientras que el Cuéllar Santa Teresa lo hará en su feudo de Santa Clara ante el Mozoncillo una hora después de iniciado el partido de Riaza, lo que puede suponer una ventaja a la hora de afrontar el segundo tiempo de su partido.



En la Segunda Provincial el Cabezuela y la Ayllonesa se disputarán el título en la última jornada tras haber superado el día de descanso. El conjunto cabezolano, un punto por delante de su único rival por el campeonato, juega en casa el domingo frente al Cantalejo B, mientras que el cuadro de Ayllón también ejercerá como local en la última jornada de la liga, recibiendo al Atlético Hontanares pero en la jornada del sábado.

