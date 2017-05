El recuerdo de un triunfo

Carlos Melero, en su época como integrante del equipo Kas. / EL ADELANTADO

Segovia ha sido, y es, una fiel amante del ciclismo, pero no han sido demasiados los segovianos que han logrado ganarse la vida como profesionales de la bicicleta, y bastantes menos los que han conseguido victorias en pruebas importantes. La figura de Pedro Delgado es gigantesca, no solo en el ciclismo segoviano, sino también en el español, pero antes de que el vencedor del Tour y doble ganador de la Vuelta llegara a lo más alto, Segovia ya presumía de tener su primer ciclista profesional con un gran corredor, Carlos Melero, que hoy hace cuarenta años consiguió el primer triunfo para la ciudad al imponerse en la decimocuarta etapa de la Vuelta de 1977, de 200 kilómetros que se inició en la Seo de Urgel, y tuvo final en Monzón.



El segoviano, integrante del equipo Teka en aquella temporada después de pasar varios años en el Kas, se escapó con Ismael Lejarreta al inicio de la etapa, y junto a su compañero de fuga llegó a sumar veinte minutos de diferencia sobre un pelotón que dirigía con puño de hierro el belga Freddy Maertens, a la postre ganador final de la ronda española. Y, pese a que el entendimiento entre los dos corredores fue total, se produjo una cierta polémica cuando el director del equipo cántabro, Julián San Emeterio, le ordenó que no colaborara con su compañero de escapada, aunque esa orden pocos kilómetros después se convirtió en un “haz lo que quieras”, que le comunicó el director adjunto de la escuadra al ver que la misma tenía todos los visos de llegar.



De esta forma, Melero volvió a colaborar con Lejarreta, llegando a Monzón con una diferencia suficiente como para que ambos pudieran prepararse el sprint de la mejor manera posible. Aprovechando su momento de forma, y una mejor punta de velocidad, el segoviano se hizo con el triunfo, que inauguraba el palmarés del ciclismo español en aquella Vuelta, y que fue el primero de un segoviano en una gran ronda por etapas. Lo mejor llegó después, cuando un chaval que subía los puertos como si le persiguieran, y los bajaba con un valor rayano en la inconsciencia, hizo del amarillo su color favorito, y dejó a España sin siesta durante los tórridos meses de julio. Pero antes de Pedro Delgado, Carlos Melero, un gregario de tanto lujo que bien hubiera merecido algo más que trabajar para otros, fue quien abrió el camino.

