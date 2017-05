“Pet Cupid”, la app de móvil para que tu mascota encuentre el amor

Parte de los creadores de “Pet Cupid”, la idea de negocio que ganó la quinta edición del Business Plan Challenge de IE University. / Roberto Arribas

En España se calcula que hay más de tres millones de dueños de perros y casi un millón de propietarios de gatos. Con estas cifras tan apabullantes, podría pensarse que emparejar a un animal de compañía es una tarea sencilla, pero no es así. Para que el cruce sea un éxito, los expertos señalan que la futura pareja de nuestra mascota debe cumplir una serie de requisitos como un estándar de raza, unas buenas condiciones de salud y que esté libre de cualquier enfermedad genética.

Un grupo de alumnos de IE University ha ideado una aplicación para el móvil que tiene como fin satisfacer la demanda de aquellos dueños de perros o de gatos que se plantean hacer criar a sus animales. La aplicación ha merecido el primer premio de la quinta edición del Business Plan Challenge de IE University, una competición a la que concurrían los mejores planes de negocio realizados por los alumnos de primer curso de los campus de Segovia y Madrid.

“Pet Cupid” es básicamente una plataforma para que nuestras mascotas encuentren su pareja perfecta. La aplicación, que se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, aspira a convertirse en la mejor herramienta para el emparejamiento de los perros y los gatos en España. Aunque los estudiantes impulsores de la iniciativa son conscientes de que hay otras webs y aplicaciones parecidas, pretenden que “Pet Cupid” revolucione el modo en el que hasta ahora se conocían los dueños de animales de compañía. “Buscamos conectar a todas las personas que sienten pasión por los animales”, afirma Camilo Jaramillo, uno de los miembros del proyecto.

“Pet Cupid” es una idea fresca surgida del entusiasmo de un grupo de emprendedores universitarios, que estudian materias tan diferentes en IE University como Relaciones Internacionales, Gestión de Sistemas de Información y Derecho. Ha sido diseñada por los alumnos Andrea Forteza, Daria Dixon, Sam González, Camilo Jaramillo y Megi Fagu.

Manejo sencillo El manejo de esta aplicación es sencillo, muy intuitivo. Solo es necesario que el usuario disponga de un smartphone conectado a Internet. Funciona igual que otras plataformas de citas en la red tan populares como Tinder; pero en esta ocasión los protagonistas no son solteros que quieren probar suerte e intentar encontrar al amor de su vida, sino que es un app destinada a los cerca de cuatro millones de dueños de perros y gatos que hay en España.

Una vez descargada la aplicación en el móvil, el usuario tiene que crear un perfil de su perro o gato con una serie de datos como la edad, el sexo, la raza o el tamaño del animal. Tras completar este pequeño cuestionario e incluir varias fotografías, los propietarios pueden hacer un recorrido por una galería de imágenes. En primer lugar se mostrarán aquellas mascotas que se encuentren cerca de su localización. En este visionado, el usuario puede pinchar un “me gusta” (deslizando una pestaña del perfil hacia la derecha) o bien ignorarlo o cliquear un “no me gusta” (desplazando la pestaña a la izquierda).

“Cuando dos personas coinciden, la aplicación les conecta directamente, y se abre automáticamente un chat donde pueden charlar sobre sus respectivas mascotas”, comenta Camilo, que insiste en que “descargarse la aplicación de internet no conlleva ningún gasto y, además, se puede iniciar una sesión de forma gratuita”.

En la modalidad abierta hay un límite de visualización de veinticinco fotografías, mientras que en la versión de pago, por un precio cercano a los tres euros, los propietarios tienen acceso a información como el pedigrí, el árbol genealógico del animal y a un número ilimitado de fotografías y vídeos, entre otros contenidos.

Los creadores de “Pet Cupid” reconocen que actualmente existen plataformas gratuitas de anuncios donde se ofrecen perros y gatos para ser cruzados, “pero no ofrecen los servicios de nuestra aplicación ya que nosotros conectamos a los dueños de forma automática”. En este sentido, subrayan que “no somos un portal de anuncios, sino una plataforma que conecta a los amantes de los animales y crea una comunidad”.

Gracias a un preciso algoritmo, “Pet Cupid” permite filtrar las preferencias de cada usuario, de tal manera que solo se muestra aquel contenido que cada usuario necesita. Sus creadores garantizan que la aplicación será segura puesto que todos los perfiles serán verificados. Para ello, los dueños que utilicen la aplicación tendrán que facilitar a “Pet Cupid” los documentos sanitarios de su mascota.

Para poner en marcha el proyecto, “Pet Cupid” necesita una inversión de unos 95.000 euros, una cifra que no es baja, “pero confiamos en que alguien crea en nosotros y en nuestro proyecto; somos un grupo de jóvenes con gran pasión por lo que hacemos y con muchas ganas de crecer”. Están convencidos de que el proyecto es viable porque “es una idea innovadora que solucionará un problema al que se enfrentan muchas personas en España; hay un gran mercado al que podemos ayudar”.

Business Plan Challenge “Pet Cupid” se alzó con el primer premio del “IE University Business Plan Challenge”, un certamen que reconoce las mejores ideas de negocio surgidas de los estudiantes universitarios. Los objetivos de este concurso, impulsado por el Vicerrectorado de Laboratorios e Iniciativas Empresariales de IE University, son potenciar el espíritu emprendedor, estimular la innovación y fomentar el intercambio de conocimientos y las buenas ideas entre los jóvenes talentos universitarios.

El jurado estuvo formado por tres destacados expertos en el ámbito del emprendimiento Rafael Esteban, Iván Bedia y Diego Narváez, junto con la profesora Isabel Sánchez, Vicerrectora de Laboratorios Iniciativas Empresariales de IE University.

“Yo estoy fascinado con la enseñanza en IE University; estamos en una universidad donde cada día nos motivan para innovar y desarrollar nuestras propias ideas; sentimos el apoyo de la universidad y de nuestra profesora, Leticia Ponce, para sacar adelante nuestra idea de negocio”, afirma Camilo.

Uno de los miembros del jurado recomendó al equipo de “Pet Cupid” que los jóvenes universitarios sigan adelante con su proyecto, que no se quede en un cajón como una gran idea. “Dedicaremos nuestro esfuerzo para ponerlo en marcha”, sostiene Camilo. Sin duda, “Pet Cupid” es un proyecto muy interesante para aquellos dueños de perros y gatos que buscan la mejor pareja para sus mascotas.

