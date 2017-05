Forcadell asegura que la “voluntad censora” no doblegará su objetivo

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, criticó ayer haber tenido que declarar ante la justicia por permitir el debate de varias iniciativas soberanistas. “No nos doblegará la voluntad censora de los que quieren coartar el Parlament”, enfatizó.

Durante una declaración institucional en la Cámara tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), proclamó que este proceso judicial no frenará que vuelva a tomar decisiones como las que tomó. “Si este es el precio que tenemos que pagar para garantizar que el Parlament esté libre de injerencias, lo pagaremos gustosamente”, defendió.

Forcadell transmitió a la magistrada durante su declaración que los miembros de la Mesa investigados no tienen “nada que esconder” y que permitió el debate sobre las iniciativas soberanistas para garantizar la libertad de expresión de los 135 diputados de la Cámara.

En este sentido, explicó que permitió votar una resolución sobre el referéndum de independencia porque considera su deber que el Parlament pueda debatir y votar sobre todo, y además aseguró que, de haberlo vetado, hubiera actuado como “un Tribunal Constitucional en miniatura”.

Igualmente, recordó que en un debate previo a esta polémica votación, tanto el presidente Carles Puigdemont como los grupos debatieron abiertamente sobre el referéndum. Por ello, “si fue lícito hablar del referéndum, ¿cómo no tenía que ser lícito aceptar una resolución que hablara del referéndum?”, concluyó.

