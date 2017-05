Las mujeres abrazan Segovia

El artista segoviano Luis Moro fue el encargado de diseñar el dibujo que representaron las participantes, un gran corazón con arterias en el Acueducto, el corazón de la ciudad. / AARON MISIS

Si un color marcó la jornada dominical en Segovia ese fue el naranja, el color de la alegría, elegido este año para las camisetas conmemorativas de la X Marcha de Mujeres. Como una gran marea recorrió la ciudad por la mañana y pasado el mediodía inundó el Azoguejo y la plaza de la Artillería demostrando que la sociedad segoviana se vuelca con las buenas iniciativas, sobre todo si son solidarias como esta marcha, que destina lo recaudado con las inscripciones —una vez solventados los costes— a las entidades de carácter sociosanitario de la ciudad. Son unos 90.000 euros en metálico los que han donado en los nueve años anteriores.

Casi 3.500 mujeres participaron en la décima edición de este paseo, superando así el récord establecido el pasado año. “Ha ido todo bien, como todos los años, ha habido mucha participación y estamos muy contentas. Este año hemos vuelto a superar la participación y ha habido casi 3.500 mujeres”, explicaba tras la marcha María José Esteban, una de las organizadoras y, junto a Josefina Pérez, promotora de la iniciativa.

Para conmemorar la décima edición, además de la camiseta que se entrega cada a año a las participantes, se encargó una medalla al joyero Adolfo Martín, que ayer lucía en los cuellos de todas las mujeres; y, además, se pidió colaboración al artista segoviano Luis Moro para que diseñara la imagen de la foto de familia con la que finaliza cada año esta marcha.

Así, pasadas las doce y media, las mujeres empezaron a componer el diseño de Moro, un gran corazón con arterias situado justo en el corazón de la ciudad, el Acueducto. La imagen, vista desde las alturas, es impresionante, sobre todo por lo que representa, “un abrazo de 3.500 mujeres”, en palabras de Esteban.

Ahora, toca ya pensar en la edición de 2018, aunque reconoció la organizadora que cuando comenzaron hace diez años no esperaban llegar tan lejos. “Esto es una fiesta. No nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta aquí ni que íbamos a hacer estas cosas. Se nos ocurrió en el segundo año hacernos una foto de grupo y nos decían «qué locura», pero salió bien y así seguimos”, explicó.

Entre los objetivos para el próximo año, encontrar más voluntarios, porque “parece mentira que haya 3.500 mujeres y que estemos tan justos de voluntarios, porque hacen falta muchos, en los cruces, en los bocadillos... Este año hemos estado muy justos de voluntarios”, lamentó.

Por lo demás, todo salió a la perfección, excepto un pequeño “fallo de logística” en el reparto del avituallamiento al final de la marcha, ya que faltaron algunos bocadillos, lo que se solucionó en un momento, comprando más jamón y más lomo para que ninguna participante se quedara sin su almuerzo. Por todo ello, Esteban pidió disculpas a las afectadas, ya que alguna olvidó por un momento que se trataba de una actividad solidaria y quizás no se tomó muy bien el fallo, lo que disgustó a las organizadoras, que aún así aseguraron estar “contentas” con el resultado de la marcha y animadas para preparar todas las que vengan en los próximos años.

Participantes Casi 3.500 personas participaron en la X Marcha de Mujeres, en la que comienzan a colarse algunos hombres. Mujeres de todas las edades, de todas las condiciones y de todos los signos políticos, porque lo importante es, por un lado, reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y, por el otro, colaborar con las organizaciones sociales de la ciudad, y en eso están todas de acuerdo.

La alcaldesa, Clara Luquero, es una de las caminantes asiduas a la marcha. Para ella “la experiencia es preciosa, porque venimos conversando, caminando a paso ligero pero como algo lúdico, charlando, hablando de este día de celebración que es el Día de la Madre. Y luego este momento aquí [al terminar la marcha], en el que estamos bailando todas juntas, conformando la figura para que se haga la fotografía desde arriba; y además por una buena causa, para apoyar económicamente a las entidades del ámbito sociosanitario, que hacen una labor extraordinaria en la sociedad segoviana”.

El resumen que hace la regidora de la iniciativa es muy acertado: “Es solidaridad, mujeres juntas celebrando el Día de la Madre, disfrutando de una jornada de ejercicio físico conjunto, con un componente lúdico muy importante y además, y sobre todo, por una buena causa, para apoyar a estas asociaciones”.

Añadió Luquero que “es muy bonito, es una costumbre que se está convirtiendo poco a poco en una tradición y cada año vienen más mujeres, también de fuera, somos las segovianas las que lo organizamos, pero viene gente hasta de Barcelona”.

Y es que, añadió, “nos contaban las organizadoras que hay una mujer que estaba aquí hace cuatro años haciendo turismo cuando se celebró la marcha y ahora viene cada año explícitamente para participar con nosotras, porque le encantó; y viene gente de otras localidades, de Ávila, de Valladolid, en fin mujeres de todas partes para celebrar con nosotras el Día de la Madre. Cada año somos más, de hecho este año se ha superado en más de cien mujeres el récord del año pasado”.

Además, destacó Luquero la colaboración de Luis Moro con la Marcha de Mujeres, porque “hasta ahora hemos hecho figuras dibujadas en el suelo, pero hemos dado un salto y es que lo hemos creado este año las mujeres con nuestros cuerpos y con estas camisetas naranjas ha sido una pieza artística, una especie de performance; hemos dado un salto cualitativo en el sentido de que ahora además tiene un componente artístico lo que hacemos”.

Pero, sobre todo, la alcaldesa quiso agradecer el trabajo que realizan cada edición las promotoras de esta iniciativa, María José Esteban y Josefina Pérez, “que han demostrado que una buena idea, si está respaldada por las instituciones, puede convertirse en todo un éxito y hay que felicitarlas porque la idea fue de de ellas y eso hay que recordarlo siempre”.

