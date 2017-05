La familia se crece en casa

Foto de familia de todos los equipos que tiene la Gimnástica Segoviana en las diversas categorías de fútbol sala y fútbol, tanto provinciales como autonómicas. / KAMARERO

El próximo fin de semana, la Gimnástica Segoviana cumplirá un año desde que perdió su último partido de liga en el campo de La Albuera. Fue el 15 de mayo de 2016 cuando el Numancia B superó al equipo entonces entrenado por Luis Bertó en un encuentro que acabó con el marcador de 1-2, y Anel sancionado con un partido por unos feos incidentes al final del choque. El central gimnástico se perdió el primer partido del play off ante el Jerez, que terminó eliminando a la Segoviana ganando por 0-1 el encuentro de vuelta en el que fue la última derrota gimnástica en partido oficial.

Ha pasado un año, y la Segoviana ya ha olvidado este hecho, ilusionados sus seguidores con la campaña que ha realizado el equipo, que se ha mostrado absolutamente insuperable en La Albuera. Tan solo Villamuriel, Spórting Uxama y La Bañeza, y con bastante fortuna, lograron puntuar en su visita al municipal segoviano, en el que nadie ha logrado hacer doblar la rodilla a los de Abraham García, que han ganado 16 de los 19 partidos como local, repitiendo hasta en cinco ocasiones el marcador de 4-0, lo que da muestra de la contundencia del fútbol del equipo azulgrana, que ha promediado casi tres goles por partido, encajando tan solo siete tantos, y sin permitir que ningún rival perforara su portería en más de una ocasión. Sin duda, son números extraordinarios que llevan al optimismo de cara a una fase de ascenso en la que ser intratable en casa resulta fundamental.

El hecho de que la plantilla llegue de nuevo a buen nivel al play off le va a poner las cosas difíciles a Abraham García a la hora de hacer incluso la convocatoria, como reconocía el técnico al finalizar el partido ante la Cebrereña, “aunque lo mejor va a ser que, escoja lo que escoja, voy a acertar seguro, porque da gusto ver jugar a este nivel tan alto a futbolistas que han tenido menos minutos. Tenemos prácticamente a todos disponibles y a buen nivel, y eso es vital, porque soy de la opinión de que en un play off son más importantes los que entran de reflejo que los que empiezan, porque son los que te mantienen el nivel competitivo. Y como en una eliminatoria como la que nos viene no compitas durante cinco minutos, se te puede ir todo al traste”.

Sin preferencias El técnico azulgrana no tiene preferencias a la hora de escoger rival en la eliminatoria de campeones, aunque será complicado que a la Segoviana no le caiga en suerte algún filial puesto que, aunque aún quedan campeonatos por decidir, prácticamente la mitad de los primeros clasificados son equipos filiales. Pero Abraham solo pide “jugar en un buen campo, sobre todo por el espectáculo, porque al final el fútbol es de los jugadores, pero también de los espectadores, y preferimos jugar en buenas condiciones”. También desveló el entrenador de la Segoviana que el partido de la Cebrereña fue presenciado por dos ojeadores de posibles rivales de la Segoviana, “y aunque estoy seguro de que no se han ido preocupados, porque pertenecen a grandes equipos, sí habrán visto lo que es La Albuera, y por qué nadie nos ha ganado aquí este año”.

Abraham García tampoco le da tanta importancia a jugar fuera o en casa el partido de ida, “lo que quiero es que entendamos la eliminatoria, y que sepamos jugar bien nuestras diferentes alternativas dependiendo del partido que nos toque jugar".

Antes del sorteo, la Segoviana se medirá en la última jornada de la liga regular al Unionistas, que dependiendo del resultado ante el campeón del grupo puede acabar la liga como segundo... o como cuarto. “Será un partido importante para el rival, —apunta el técnico—, que ha hecho una segunda vuelta extraordinaria, y se ha reforzado bien. Pero esta semana, y las dos siguientes, serán las más sencillas para mí en lo que a entrenamientos se refiere, porque toda la plantilla va a estar extraordinariamente motivada, y eso para un entrenador es muy positivo. Dime cómo entrenas, y te diré cómo juegas”.

