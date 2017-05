El ejemplo de un hombre récord

El nadador Álvaro de Frutos en plena competición. / EL ADELANTADO

El nadador segoviano Álvaro de Frutos, con varios récords nacionales a sus espaldas, se prepara para acudir a los Juegos Sordolímpicos de Turquía, en Samsun del 18 al 30 de julio. El deportista del CD Fusión, con falta de audición, entrena duramente en el centro de alto rendimiento Río Esgueva de Valladolid, mientras espera de la llamada de la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS). De Frutos ha superado una lesión de las rodillas y se encuentra inmerso en su proceso de preparación para afrontar nuevos retos.



El nadador, a pesar de arrastrar molestias, no dejó de competir; salvo en el estilo braza, su especialidad. “Me encuentro recuperado de las rodillas, aunque fue duro coger volumen en las piernas y volver al ritmo que requiere esta modalidad de natación. El resto de variantes, como mariposa o crol, no me supusieron mayores dificultades, ya que no deje entrenar el tronco superior”, explica.



El regreso a la competición a braza fue en el campeonato nacional de Portugal, celebrado en Póvoa de Varzim, y poco a poco fue recuperando sensaciones. “Los objetivos de esta temporada son mucho más exigentes y mi entrenador, Raúl Carrasco, y yo ideamos una nueva planificación que se basa en incrementar el número de sesiones hasta en ocho ocasiones a la semana y aumentar la cantidad de series y de metros; así como ejercicios en el gimnasio”, analiza De Frutos.



El día a día del segoviano no es fácil. Compagina sus estudios de Tafad (técnico superior de actividades físicas y deportivas) con la exigencia de su preparación en el centro de perfeccionamiento deportivo de Río Esgueva. “Llevo cuatro años viviendo aquí y nos dan facilidades para realizar nuestros estudios. A las 6.00 horas de la mañana comienzo las prácticas de Tafad a través de un convenio firmado con la Fecledmi (Federación polideportiva de discapacitados de Castilla y León). Luego, empiezo mis ejercicios a las 8.00 hasta las 10.00. Por la tarde, mi horario es 18.30 a 20.45 y los sábados de 10.00 a 12.00”, apunta.



De Frutos es un hombre récord. En su palmarés acumula varias marcas dentro del panorama nacional e incluso europeo. “El más especial para mí fue el que hice en el campeonato de Europa en 2014 en la final de 200 metros braza”, comenta. Entre sus logros figuran los 100 metros mariposa en el ‘V Open de Natación Adaptada de Castilla y León’ de Valladolid en 2016 o los 50 mariposa y los 200 estilos en el campeonato de España de Mataró en 2015, entre otros.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.