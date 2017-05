La señora Bene cumple 100 años

Benedicta Heredero, en su casa de Pinillos. / Guillermo Herrero

Pinillos de Polendos está hoy de fiesta. No es la función de la Virgen del Rosario ni tampoco la de San Pablo. Hoy hace cien años nació la señora Bene, y su familia ha preparado una alegre celebración, abierta a todo el pueblo, que dará comienzo con una misa en la iglesia y continuará en el teleclub, donde la protagonista recibirá el cariño de sus vecinos, mientras la concurrencia disfruta tomando un vino español. Va a ser un gran día, seguro.

Nacida el 7 de mayo de 1917, en un tiempo en el que todas las tierras de Pinillos eran propiedad de una familia noble, la infancia de Benedicta Heredero Torrego fue dura, al igual que la de todos los de su generación. La señora Bene recuerda, de aquella época, las rondas nocturnas de los jóvenes y las enramadas que se colocaban en las casas de las solteras, sobre todo el Domingo de Resurrección.

Al acabar la Guerra Civil se casó, en 1940, con Ildefonso Marcos, un matrimonio que habría de tener cuatro hijos (Pili, Milagros, Fernando y Mariano). En aquellos años de posguerra, la señora Bene tuvo que trabajar mucho, muchísimo (“todo lo que se diga es poco”, sostiene) para sacar adelante a la familia, y máxime teniendo en cuenta que quedó viuda a los 45 años.

Así que la tocó hacer de todo. No la asustaron las labores del campo ni tampoco el cuidado de los animales. Y el trabajo acabó dando sus frutos.

En cualquier caso, los quehaceres cotidianos nunca impidieron a la señora Bene disfrutar de la vida. En la procesión de la fiesta de la Virgen del Rosario, ella era habitualmente la primera en salir a bailar, una afición que ha mantenido hasta no hace demasiado.

Ya nonagenaria, la señora Bene continuó haciendo ganchillo, y si en la pasada Navidad decidió dejar las agujas no fue por falta de ganas, sino debido a que la vista y las manos no responden ahora como ella querría.

En los últimos años, la señora Bene ha cultivado otro hobby, el de la lectura, atreviéndose con obras de hasta mil páginas. “¡Sabe Dios lo que habré leído. Últimamente, dedicaba todas las mañanas a leer”, dice.

Aunque, con su humor habitual, dice que “ya no debería estar aquí dando guerra”, lo cierto es que en los últimos días se la ha visto ilusionada con su centenario, en el que estará acompañada por sus hijos, siete nietos y siete biznietos.

