Javi Guerra se proclama vencedor de la IV Carrera Edades del Hombre

Salida de la carrera. / Chantal Núñez

Desde primera hora de la mañana la villa cuellarana se preparaba ayer para un evento deportivo sin precedentes, motivado por Las Edades del Hombre. Tras varios meses de presentación de la prueba y mucho movimiento en la localidad, por fin, más de 2.000 corredores se dieron cita en las históricas calles de Cuéllar.

Un gran dispositivo de voluntarios se desplegaba por la Plaza de Toros desde horas tempranas para hacer entrega a los corredores del dorsal y la bolsa del corredor. Decenas de voluntarios, con presencia cuellarana entre ellos, se ocuparon de entregar dichos dorsales y también de indicar a los muchos corredores forasteros cómo sería el procedimiento de la carrera en sí. Entre todos los productos incluidos en la bolsa del corredor destacó la camiseta conmemorativa de esta edición, un recuerdo para muchos corredores y un emblema para los cuellaranos, para los que es una carrera única. En esa misma zona se dispuso todo lo relativo al avituallamiento, fundamental para los corredores al finalizar la prueba. Además, la Plaza también acogió la merienda posterior, una fiesta para los que quisieron ser partícipes de la IV edición de la carrera Edades del Hombre.

Al frente de toda la organización de esta prueba han estado, a lo largo de estos meses, dos personas. Por un lado, Juan Carlos Higuero, campeón de Europa y atleta olímpico, encargado de la organización de todas las ediciones. Y por otro, Luis Senovilla, como representante del Ayuntamiento de Cuéllar. No obstante, detrás de ellos se ha formado un gran equipo de apoyos sin los que no hubiera sido posible el desarrollo de esta prueba en la que el principal atractivo ha sido la combinación de atletas populares y de élite en un mismo circuito.

La carrera transcurrió rápida y sin incidentes, en un circuito preparado para realizar 5 ó 10 kilómetros. La estampa, con 2.000 corredores por las calles de Cuéllar, fue única e inigualable. Emocionante y sorprendente, la riada de corredores por la Avenida Camilo José Cela, o por las calles Resina o Huertas fueron imágenes que han quedado ya grabadas en el recuerdo de todos, vecinos y visitantes. Sus caras de emoción al ver tantísimos corredores fueron el comentario general tras finalizar la carrera y posiblemente continuará durante la jornada de hoy, que corroboran que ésta fue una carrera que solo se vivirá en Cuéllar una vez, irrepetible y muy significativa.

El ambiente deportivo se hizo notar por toda la villa a pesar de que el mayor movimiento se dio por la zona de la Plaza de Toros. Miles de visitantes acompañaron a los miles de corredores desplazados hasta Cuéllar. La presencia de los vecinos cuellaranos se hizo muy notable tanto en carrera como por las calles, animando de manera incansable. Así, la IV Carrera Las Edades del Hombre se convirtió en una oportunidad para el municipio en muchas áreas. Deportivamente, ésta fue una carrera muy particular y Cuéllar nunca se vio tan repleta de atletas, con todo lo que ello conlleva. A nivel turístico, la villa experimentó un flujo incesante de visitantes que se sumaron a los que, de por sí, acuden al reclamo de ‘Reconciliare’ como la gran exposición de arte sacro que es. En consecuencia, la actividad económica generada en toda la población ha sido bienvenida y notable, con un especial beneficiado como es el sector de la hostelería.



élite entregada Muchos lo predijeron y así ocurrió, Javi Guerra se proclamó vencedor absoluto de la carrera, mientras que Jimena Martín lo hizo en la categoría femenina de 10.000 metros. A Guerra le siguieron De la Ossa y Antonio Núñez. En los 5.000, Marta Pérez fue la ganadora y el portugués Helio Gomes en la masculina. Más allá de los premios y de quién ocupó cada puesto del pódium, la imagen de los corredores de élite por las calles y en la entrega de galardones contribuyeron también a esa emoción entre los vecinos de Cuéllar y los muchos visitantes. Equipos de atletismo completos de Madrid y otros enclaves, entrenadores y alumnos, se entremezclaron con los populares, creando un ambiente deportivo que verdaderamente hizo de la tarde del sábado una fiesta del deporte. Para finalizar, tras la entrega de premios, una merienda con barra libre en la Plaza de Toros sirvió para cerrar por todo lo alto esta carrera con tan buen resultado para todos.

