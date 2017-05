«En las sociedades que están más en contacto con Europa, donde en muchos lugares no hay “legítima”, tienen más mentalidad de desheredar, aquí es muy difícil que se desherede»

Francisco A. Sánchez Sánchez. / Tamara de Santos

Esta es una de las acciones de nuestra vida a las que vamos dando largas con la tonta creencia de que tal cosa no existe….pero sí, existe.

Todos, antes o después pasamos por ello y, además en las dos modalidades, como beneficiarios de una herencia o como protagonistas de un testamento, lo que hace que, por muy “espeso” que nos parezca el tema, debamos estar informados de los cambios que se están dando, y algunos que van a darse en poco tiempo, relacionados con este asunto.

Lo mejor para informarse sobre testamentos y sucesiones es preguntar a quien más y mejor conoce el tema, un notario. Puede ser un notario con el que se tenga confianza, el que tenga su despacho más cerca de nuestra casa o aquel que nos recomienda un compañero, el cuñado o el vecino. Todos insistirán en la conveniencia de dejar todo “bien atado” porque, de lo contrario, los problemas que pueden crearse son peores de resolver.

Para tratar de este asunto nos hemos dirigido al despacho de Francisco Antonio Sánchez Sánchez, que desde hace un tiempo trabaja en Segovia y que como profesional ha visto “de todo” a la hora de oficializar testamentos en su despacho.

— ¿Cómo se encuentran actualmente de trabajo los despachos de notarios? ¿Les ha afectado la crisis como al resto?

— Depende, la diferencia está en si son notarías rurales donde su labor destaca en testamentos, herencias…cosas que se hacen toda la vida porque la gente sigue muriéndose igual o si son notarías urbanas, donde una parte importante del trabajo eran préstamos y compra-venta de pisos, donde verdaderamente ha afectado la crisis.

Yo, por ejemplo, estaba en Barcelona y allí el impacto fue muy fuerte porque eran notarías muy grandes, con un importante costo de personal y, con la crisis el trabajo se redujo en un 50% con la diferencia de que los gastos no se reducen y… ¡el impacto fue muy fuerte!

— ¿En qué lugares ha trabajado?

— En Barcelona es donde más tiempo he estado. Después estuve en Salamanca año y medio, donde yo pensaba haberme quedado si no es por la crisis, porque yo soy de Salamanca… al final terminé aquí y muy a gusto porque esto es lo que buscaba…un lugar tranquilo.

— La mayor parte de los ciudadanos que acuden a un notario es porque tienen que hacer alguna transacción de tipo inmobiliario o por la creación de una empresa o sociedad o, por tema testamentario o de herencias.

— El tema testamentario es el principal. Hay temporadas en las que, por desgracia, también destacan lo “poderes” para pleitos porque en época de crisis… también… las empresas…hay gente a quienes les gusta poco cumplir o, aunque sean honorables, no pueden cumplir…y aumenta mucho la litigiosidad, las reclamaciones de deuda…contratos que no se pueden cumplir…Si a alguien no le pagan, él no puede pagar…estos casos aumentan en época de crisis.

Ahora, sobre la crisis, más que acabar la crisis “hay ganas de que acabe” y, eso es bueno. Como en las tormentas, hay signos que van diciendo….y eso es lo que se va notando, hay gente que tiene un local y piensa en montar un negocio o, un solar en el que se puede construir…cosa que hace dos años, ni se pensaba. Por otro lado ayuda el que los bancos disponen de liquidez.

— ¿Entre quienes optan por realizar un testamento, los notariales, los que pasan por una notaría, son los más habituales?

— Mire, yo, en más de treinta años, he visto dos testamentos ológrafos (escritos a mano), que son muy complicados porque después tiene que intervenir el juez, cinco testigos para ver si la letra es de quien ha hecho el testamento… y, luego , cuando estaba en Cataluña un testamento especial que se hacía allí ante el párroco.

O sea, en mi vida he podido ver unos 1000 testamentos al año y, solo dos o tres no han sido notariales.

— Cuando acudimos a un notario para hacer un testamento ¿tenemos muchas dudas? ¿le preguntan mucho sobre los derechos y las obligaciones?

— Por desgracia, creo que antes se preguntaba más aunque, ahora con la crisis se ha vuelto a hacer “el traje a medida”.

Antes venían y decían: “quiero hacer testamento” y, casi se les daba un “testamento de confección”. Había tres tipos de testamento, bien hechos pero, podía surgir algún tipo de peculiaridad y, en cambio, la gente no preguntaba mucho y se hacía tal y como figuraba en el testamento pre-realizado.

Ahora, a causa de la crisis vemos, no todos los días pero sí de manera más frecuente, casos como: “Mire tengo una hija que puso un negocio, las cosas no han ido bien y está en insolvencia. No le vamos a dejar algo para que se lo quiten. ¿Como podemos ayudar a la hija?”. Esa pregunta es bastante frecuente hoy...

