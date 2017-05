Guilabert: «Apoyamos una sanidad pública, con una accesibilidad universal»

Enrique Guilabert seguirá como presidente del Colegio de Médicos. / KAMARERO

—Cuando se presentó en el año 2013 para presidir el Colegio Oficial de Médicos de Segovia (COM), supongo que tendría unos objetivos para hacerlo. ¿En qué medida se han cumplido?

—Estamos muy satisfechos por haber logrado la mayoría de los objetivos que nos planteamos en un principio, gracias a la gran actividad que hemos desplegado en todas las áreas que abarca el Colegio de Médicos. Uno de los objetivos principales era tener presencia en la sociedad para defender el profesionalismo. Creo que es un valor irrenunciable que deben defender los Colegios de Médicos y que nosotros hemos incorporado en cada una de nuestras actuaciones. Nuestra presencia en los medios ha sido continua, tanto a través de la Universidad de la Experiencia como de programas específicos de divulgación de la salud, de talleres, de participación en foros y colaborando con asociaciones de distintas patologías.

Por supuesto, no nos hemos olvidado de vigilar que la calidad de la asistencia sanitaria que presta nuestro Sistema de Salud sea la mejor. En todo momento, como corporación de derecho público que es el Colegio, hemos apoyado una sanidad pública, con una accesibilidad universal, gratuita, y que sea financiada por los impuestos que pagan los ciudadanos.

—Además, desde el Colegio se han volcado en la formación de los profesionales.

—Efectivamente, otro punto importante ha sido la mejora de la formación continuada de los médicos de Segovia; sin duda, un programa ambicioso de la Fundación Científica del Colegio. La incorporación de nuevas tecnologías de comunicación ha logrado que todas las actividades, desde las conferencias hasta los cursos, hayan tenido una enorme difusión, con asistencia tanto presencial como visualización en streamming o mediante la videoteca de la página web del Colegio.

Además, desde el COM hemos querido impulsar la investigación entre los colegiados, poniendo especial énfasis en los MIR o en los recién llegados. La instauración de tutores para los distintos proyectos, la gestión de becas o la entrega de distintos premios son algunas de las líneas que hemos promovido desde esta presidencia.

—Un renovado papel en la sociedad, la vigilancia de la calidad sanitaria, la formación e información de profesionales… ¿Se olvida de algo?

—Otro punto muy importante que hemos sido capaces de abordar ha sido la considerable problemática deontológica que ha habido en este mandato. En todo momento la excelente Comisión Deontológica ha dado la respuesta adecuada a los problemas que se le han ido planteando, y que se han canalizado a través del Colegio de Médicos de Segovia. Y por si fuera poco nos hemos embarcado en la organización del V Congreso Nacional de Deontología Médica.

También hemos defendido a nuestros colegiados ante amenazas y agresiones; en concreto, participamos en campañas de sensibilización, colaboramos con Sacyl en la prevención de estos hechos deleznables y nuestro abogado se ha personado en los juzgados cuando se nos ha pedido amparo, consiguiendo una sentencia de prisión para un agresor.

—¿Qué le ha animado a presentarse a una nueva legislatura del Colegio?

—Sobre todo, el apoyo que he recibido, en los últimos meses de la legislatura, por parte de muchos colegiados, tanto del Hospital como de Atención Primaria, animándome a continuar con lo que había emprendido.

Se ha dado alguna situación complicada que ha propiciado críticas externas a nuestra labor; sin embargo, hemos tenido un reconocimiento interno, a nivel local, que nos ha empujado a seguir luchando por lo que creíamos justo. El apoyo mayoritario de los colegiados de Segovia en un conflicto que hubo entre dos profesionales nos ha animado mucho a continuar con la labor comenzada.

—Las acumulaciones, la falta de inversión o el tema de las jubilaciones son algunas de sus principales luchas en los últimos años. ¿Tiene la impresión de que hasta que no solucione alguno de esos asuntos no puede irse del Colegio?

—Lamentablemente, la solución a estos temas no depende solo de mí. Ahora mismo lo único en lo que pienso es en trabajar duro estos próximos años. Continuaremos en la defensa de aspectos laborales íntimamente relacionados con el desempeño profesional que tienen incidencia directa en la calidad asistencial.

Pero no solo defenderemos a los médicos, también lo haremos con los ciudadanos, al solicitar mayor inversión en sanidad, que repercute directamente en una mejor calidad de vida de la población. Otras metas a alcanzar son la mejora de la obsolescencia de los recursos materiales del Hospital, la estabilidad en el empleo, el conseguir plantillas adecuadas, o evitar acumulaciones indiscriminadas en Atención Primaria; cuestiones que defenderemos en estrecha colaboración el sindicato profesional. De hecho, se ha constituido el Foro de la Profesión para conseguir este fin.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.