Los trabajadores de ambulancias no descartan una huelga indefinida

Los representantes sindicales y los trabajadores del transporte sanitario, durante el paro convocado ayer. / KAMARERO

Tal y como estaba previsto, los trabajadores del transporte sanitario comenzaron ayer con los paros convocados por los sindicatos para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, sobre todo en lo que se refiere a los sueldos. En este sentido, recuerda Miguel Ángel Mateo, secretario general de la FSP-UGT Segovia, que en el año 2012 se rebajaron los salarios de estos profesionales un 5 por cierto y, desde entonces, no se ha incrementado ni un euro. Por ello, piden que al menos se incremente de nuevo el 5 por ciento que bajaron en aquel momento.

Sin embargo, desde la empresa que cuenta con la concesionaria del servicio en Segovia, Ambuibérica, se ofrece un incremento del 0,7 por ciento —unos cinco euros al mes—, algo que los sindicatos califican de “tomadura de pelo”, según Mateo, ya que había un convenio en vigor que las empresas de transporte sanitario dejaron de cumplir, por lo que desde el año 2008 hasta ahora, los trabajadores han perdido un 20 por ciento de su salario.

Parece que las posibilidades de alcanzar un acuerdo son escasas, explicó el representante sindical, ya que la empresa dice que no puede incrementar los salarios si Sacyl no aumenta su aportación; y Sacyl argumenta que no aumentará su partida, porque hay un contrato en vigor y se ajusta a él.

Por ello, los trabajadores del transporte sanitario no descartan una huelga indefinida, que podría iniciarse a finales de este mes. Y es que, lamentó Mateo, “el de Castilla y León es el concierto de transporte sanitario más bajo de toda España”.

De momento, ayer ya realizaron el primero de los paros previstos, de dos horas —de 12.00 a 14.00 horas— y se concentraron a las puertas del Complejo Hospitalario de Segovia, para que los ciudadanos conozcan su situación y sus reivindicaciones.

Este paro tuvo un alto seguimiento, aseguró Mateo, aunque teniendo en cuenta que la mayoría de los empleados tenía que trabajar, debido a los “elevados servicios mínimos” establecidos, que “se cumplieron al cien por cien”. Y es que, dijo el representante sindical, “entendemos que los servicios mínimos tendrían que ser como los de un domingo, con dos ambulancias para sacar altas del hospital y ya”. Sin embargo, ayer había cerca de 30 servicios programados para llevar a pacientes a rehabilitación, diálisis, radioterapia, etcétera, “con lo cual ellos no han podido hacer el paro, aunque sí se han retrasado las salidas”, dijo Mateo.

El próximo martes, día 9, hay una nueva reunión en Valladolid del comité de huelga con la empresa, para intentar alcanzar un acuerdo positivo para ambas partes. En caso de no lograrlo, hay convocado un nuevo paro de dos horas el viernes 12, también de 12.00 a 14.00 horas.

