Un castigo para reaccionar

La capitana del Unami Venta Magullo, Cristina del Río, entra a canasta ante la presión de una rival del Ascensores Tresa de Gijón. / LUCÍA CONTRERAS

El Unami Venta Magullo sufrió un duro castigo en su debut en la fase de ascenso a Liga Femenina 2 en La Coruña contra el Ascensores Tresa de Gijón. El conjunto segoviano cayó de 22 puntos (80-58) en un partido en el que entraron mejor las asturianas desde el inicio y en el que a la plantilla de Esther Muñiz la costó asentarse sobre la cancha de Riazor 2. El acierto de cara al aro del equipo que ejerció como local fue determinante para sucumbir el esfuerzo del Unami. Esta derrota supone la situación más inversa que ha vivido el Venta Magullo durante la temporada y debe servir de impulso para afrontar el choque de hoy ante el cuadro favorito y anfitrión del Maristas, contra el que tendrá que recurrir a la épica para jugarse todas sus opciones.



Comenzó el duelo y desde los primeros trances el Ascensores Tresa tomó la iniciativa con mayor acople que las visitantes. Pronto se pusieron delante y la ventaja que obtuvieron no la perdieron en ningún momento. La confianza y el acierto en los lanzamientos quebrantaron la habitual defensa férrea de las segovianas. El Unami se mostró incómodo y le costó coger el ritmo al partido. La presencia de las jugadoras del conjunto de Gijón crearon peligro en la pintura del Venta Magullo y desestabilizaron su sistema hasta completar un primer cuarto de 25-13.

En cuadro de Muñiz quiso reaccionar y consiguió plantar cara a las ‘locales’. A pesar de que mejoraron el tino, la distancia siguió siendo amplia y el Ascensores Tresa no cedió en sus intenciones, ganando en los rebotes y en las jugadas interiores. El encuentro llegó a su epicentro con el resultado de 42-27 después de un mal último minuto de primer tiempo.



La sangría se agravó tras el ecuador al salir las asturianas propulsadas y continuaron nutriendo su ventaja. El aspecto físico también acechó a la escuadra segoviana y la distancia quedó fijada en 63-41. Alonso tomó responsabilidades por parte del Venta Magullo y empujó a sus compañeras a luchar hasta el final. Y de hecho lo hicieron, pero la inferioridad en el rebote fue manifiesta, lo que impidió segundas opciones ofensivas.

En el último cuarto las visitantes no tiraron la toalla, aunque el trabajo realizado desde el bocinazo inicial por parte de las locales dotó de tranquilidad sus acciones para disputar los últimos minutos con la seguridad de amarrar el triunfo. La superioridad de las asturianas fue una realidad y el debut segoviano.

OBJETIVO MARISTAS Esta tarde juega frente al conjunto favorito de esta fase, el Maristas que ejerce de anfitrión. El cuadro gallego solventó su primer encuentro contra la Universidad de Salamanca por 74-51.

ASCENSORES TRESA: Mesa (13), Lerani (20), Díaz, Iglesias A., López (4), Iglesias S. (9), Urdiales (6), Bernardo (15), Carline (13), Álvarez.

UNAMI VENTA MAGULLO: Suárez (1), Larrazábal (11), Rollán (8), Esteve (7), Del Río, Correa (3), Fernández (2), Solana, Alonso (22), Del Campo (4).



ÁRBITROS: Domínguez y Pérez, del colegio gallego.

PARCIALES: 25-13; 42-27 (17-14); 63- 41 (21-14); 80-58 (17-17).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de ascenso a Liga Femenina 2 disputado en el polideportivo Riazor 2 de La Coruña.

LOS PARTIDOS:

- Maristas 74 - 51 USAL

- Tresa 80 - 58 Unami

- Maristas - Unami (Hoy, 18.30 horas)

- USAL - Gijón Tresa (Hoy, 20.30 horas)

- Unami - USAL (Mañana, 10.30 horas)

- Maristas - Gijón Tresa (Mañana, 12.30 horas)

