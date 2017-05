Tándem volverá a unir a empresas e instituciones para impulsar el empleo

Juan José Garcillán, Javier López-Escobar, Clara Luquero, Andrés Ortega. Miguel Antona y Francisco Vázquez, en la presentación de la Feria Tándem. / KAMARERO

Ya está todo en marcha para la celebración de la tercera edición de Tándem, la Feria de Empleo Segovia y Provincia, que tendrá lugar el próximo día 24 en el campus María Zambrano. Una vez más, administraciones públicas, empresas privadas y universidad se unen para dar un impulso al empleo, ya que el objetivo de la Feria no es otro que poner en contacto a los empresarios con personas desempleadas o estudiantes y viceversa, para que surjan relaciones laborales fructíferas entre ellos.

El convenio por el que se pone en marcha oficialmente la celebración de la tercera edición fue firmado ayer por los responsables de todas las entidades participantes: el Ayuntamiento de Segovia; la Diputación Provincial; la Junta de Castilla y León, que se une como organizadora este año, a través del Servicio Público de Empleo (Ecyl), aunque estuvo presente en las dos ediciones anteriores como colaboradora; la Federación Empresarial Segoviana (FES); la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE); y la Universidad de Valladolid (UVa).

La Feria comienza a consolidarse en el calendario segoviano, a pesar de que en el momento de su nacimiento había ciertas dudas sobre su continuidad, tal y como recordó el vicerrector de la UVa en Segovia, Juan José Garcillán: “Hace tres años nos alegrábamos de que Segovia pudiera aunar esfuerzos, pero había dudas sobre si ese proyecto iba a continuar o se iba a quedar ahí”. Por ello, todos los implicados mostraron su satisfacción por el hecho de que esta iniciativa, que aúna lo público y lo privado por el bien común, siga adelante y lo haga, además, con más éxito cada año.

En este sentido, Andrés Ortega, presidente de la FES, animó a los empresarios y emprendedores de la provincia a participar en este evento, que contará con un programa de actividades intenso, con estands propios para los negocios que asistan, de modo que puedan ofrecer sus puestos libres o sus prácticas formativas de manera directa a quienes pasen por la Feria; talleres y charlas; y un espacio propio para los emprendedores, todo ello en el ágora del campus María Zambrano.

Y es que “la Feria busca dar herramientas a los desempleados y a los emprendedores”, todo ello conjuntamente, “hacemos Tándem con un objetivo común”, que es “acabar con el desempleo y con la despoblación”, dijo la alcaldesa, Clara Luquero.

Similar fue la idea defendida por el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez; y el delegado de la Junta en Segovia, Javier López Escobar, para quien “el desempleo es un problema que, afortunadamente, nos da un pequeño respiro en Segovia con este incremento de nuevos empleos —dijo en referencia a la bajada del paro en abril conocida ayer—; pero no podemos mirar para otro lado, porque el problema no está resuelto, sino que tenemos que empujar todos en la misma dirección. En Tándem es donde podemos ser mucho más eficientes”.

Por último, el presidente de la AJE, Miguel Antona, apuntó que “somos unos convencidos de que las empresas, las instituciones y el entorno educativo tienen que estar unidos para que todas las personas que se formen puedan encontrar un empleo rápido y las empresas puedan encontrar los perfiles que buscan”.

Así pues, los organizadores confían en el éxito de esta tercera edición de Tándem, cuyo programa aún se está perfilando, y animan a estudiantes, desempleados y empresarios a participar, porque es un entorno muy favorable para conocer nuevas oportunidades laborales dentro de Segovia y provincia.

Inscripciones.

Las empresas que quieran estar presentes en Tándem pueden realizar sus inscripciones hasta el viernes 19, dirigiendo su solicitud a la dirección prensa@fessegovia.es. Deben incluir datos de localización de la empresa y el nombre de la persona de contacto y especificar el/los puesto/s que ofertará en el marco de la Feria, con una breve descripción de las tareas asignadas, del perfil/es buscado/s y la duración del contrato/prácticas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.