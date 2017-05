La Junta avisa que se personará “de inmediato” en el caso de las eólicas

La Junta de Castilla y León se personará “de inmediato” en el caso de la trama eólica que investiga la Fiscalía Anticorrupción para tener información sobre los presuntos hechos ilícitos y para preservar también el honor y la confianza del Gobierno autonómico que, según aclaró el vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, es “el más perjudicado” ante las informaciones que se están publicando cuando es “el más interesado” en conocer los hechos.

Según argumentó en todo momento tanto el vicepresidente como la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, el Gobierno de Juan Vicente Herrera conoce los hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción a través de los medios de comunicación, a los que felicitaron por su labor de investigación, si bien cuestionó el funcionamiento del sistema judicial ya que “no es adecuado” que la Junta no tenga aún la documentación del caso, lo que motivó la personación inmediata en la que trabajan ya los Servicios Jurídicos.

Dicho esto, la portavoz se reafirmó en que, de lo que ha trascendido hasta la fecha, no se puede hablar de trama administrativa en este asunto ya que no hubo perjuicio para la Hacienda pública, a lo que el vicepresidente añadió que sí se puede hablar de otro perjuicio, en esa referencia a una confianza “fundamental” que sí se vio dañada y al “respeto y honor” de los propios empleados públicos, que también quedan en entredicho.

