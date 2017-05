Trabajadores de Turismo de Segovia deciden hoy si van a la huelga

Los trabajadores de Turismo de Segovia, la Empresa Municipal de Turismo , decidirán hoy en asamblea si van a la huelga —a través de paros parciales— desde el próximo sábado, día 13, y hasta el lunes 15 de mayo, coincidiendo con la celebración de Titirimundi y con el puente festivo en Madrid por la celebración de San Isidro.

La reunión mantenida ayer en la delegación provincial del Servicio Regional de Relaciones Laboral es (Serla) entre un letrado de la empresa y los representantes de los trabajadores, no sirvió para acercar posiciones, ya que, según informó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo, el representante legal de Turismo de Segovia solo puso sobre la mesa la misma propuesta que ha venido manteniendo desde hace tiempo y que los empleados consideran insuficiente, consistente en una subida salarial del 1% para este ejercicio, la misma que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el conjunto de funcionarios públicos. Además, se añade “un pequeño incremento” del plus de convenio, “en torno a dos euros o menos”, según la misma fuente.

Los trabajadores tienen que tomar una decisión antes de las dos de la tarde, ya que tienen que formalizar el preaviso a la autoridad laboral y a la propia empresa municipal.

La de ayer fue la segunda reunión celebrada con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre ambas partes, después de que fracasara la primera mediación en la sede del Serla el jueves pasado.

subida salarial Como se recordará, los trabajadores de la Empresa Municipal de Turismo reclaman, entre otras mejoras, una subida salarial acorde con la titulación del grueso de la plantilla, licenciados y diplomados, que hablan con soltura dos o tres idiomas.

En opinión de Mateo, se trata de una plantilla muy cualificada pero muy mal remunerada, de manera que sus salarios “son equiparables o incluso inferiores a los que cobran los peones” que trabajan para el Ayuntamiento

Después de más de medio año de negociación del próximo convenio colectivo y, al no producirse avances, por la falta de acuerdo entre ambas partes, los trabajadores están dispuestos a adoptar medidas de presión reivindicativas ejerciendo su derecho a la huelga, a través de paros parciales que inicialmente iban a comenzar el pasado puente del 1 de mayo, tanto ese día festivo como el domingo 30 de abril. Sin embargo, de cara al nuevo encuentro que iba a mantenerse en el Serla, decidieron esperar y no llevar a cabo la interrupción de la jornada laboral prevista entre las once de la mañana y las dos de la tarde, precisamente el tramo horario de mayor afluencia de turistas en el Centro de Recepción de Visitantes y en otros puntos de información turística.

