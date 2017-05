Investigan a cuatro personas por fraude en la IGP de los corderos

EL ADELANTADO / SEGOVAI

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por delitos relacionados con no guardar los estándares de calidad de la IGP de Cordero de Castilla y León.

A los presuntos autores se les imputan delitos contra la propiedad industrial y la falsificación de documentación Hasta 11.000 corderos podrían haberse visto afectados por estas irregularidades.

En la operación llevada a cabo desde la Comandancai de Segovia, la Guardia Civil ha contado con el apoyo técnico de la Junta de Castilla y León y del Consejo Regulador de la IGP de Corderos de Castilla y León.

La operación ha tenido tres fases: una eminentemente técnica, para obtener pleno conocimiento de cómo funciona la IGP y en la que se ha obtenido la colaboración del Itacyl y del Consejo Regulador de la IGP; y dos fases operativas, con la detección de irregularidades en la no selección de los corderos y con la investigación a diversos operadores.

En la primera fase operativa se detectó un presunto delito de falsificación de documento por parte de dos marcadores/etiquetadores, quienes presuntamente no efectuaban la selección de los corderos y mentían a la IGP en relación a los registros documentales a través de los que se lleva el control y trazabilidad de los corderos seleccionados. Repartían supuestamente etiquetas y vitolas a operadores comerciales sin controlar los estándares de calidad de la IGP, llegando a disponer uno de estos seleccionadores de hasta 3.500 vitolas de más que habría distribuido a su criterio y fuera del control del consejo regulador.

En esta fase se han intervenido 482 etiquetas y 712 vitolas a operadores que no debían poseerlas.

En la segunda fase, se detectaron irregularidades en un operador que mezcló sistemáticamente corderos amparados por la IGP y otros no amparados por la misma (hasta 7.500 al año), teniendo a su disposición las etiquetas y vitolas que comercialmente necesitaba, no aquellas que de acuerdo a la trazabilidad de la IGP le correspondían, de manera que siempre dispuso de más etiquetas y vitolas de las que pudo justificar. Por este motivo, esta persona tuvo que prestar declaración en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial. Entre los destinatarios finales de los corderos se han encontrado varios establecimientos de restauración de la provincia de Segovia.

Por último se detectaron irregularidades en el registro informático de la IGP a lo largo de los años 2013 y 2014, motivo por el que los agentes también tomaron declaración al anterior director técnico de la IGP, como autor de un supuesto delito de falsificación de documento.

Como se recordará Ia Identidad Geográfica Protegida (IGP) de Cordero de Castilla y León es una marca de calidad que en su pliego de condiciones, entre otros aspectos, salvaguarda la calidad del cordero en relación a pesos y cantidad de grasas, así como que las reses pertenezcan a las razas churra, castellana y ojalada, a través de una selección de los ejemplares por un marcador/etiquetador para explotaciones que previamente se han inscrito en el Consejo de Regulador. Los corderos seleccionados se marcan con una etiqueta y vitola (por pata), al objeto de que el consumidor conozca que están amparados por la marca de calidad.

El pasado febrero ya fueron identificadas dos personas por irregularidades en el etiquetado de corderos durante 2016, a quienes les atriubyeron etiquetar de forma incorrecta 15.000 corderos de origen francés como españoles. En este caso la investigación se centró en los titulares de una empresa cárnica de la localidad de Riaza, que habían etiquetado de forma incorrecta los animales franceses, como si fuesen de origen español, distribuyéndolos en el mercado durante el pasado año 2016.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.