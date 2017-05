De atrás hacia delante

Cidao, durante el encuentro que el Naturpellet jugó frente al Elche en el Pedro Delgado. / KAMARERO

Poco menos de un mes después de conseguir el ascenso a la Primera División, el Segovia Futsal comienza con la planificación del proyecto, el primero del club, en la máxima categoría del fútbol sala nacional, un trabajo que no va a ser sencillo, ya que se requiere aun aumento de presupuesto importante con respecto al que se manejaba en la Segunda División, sin olvidar que en el apartado deportivo hay que afrontar un siempre difícil capítulo de renovaciones, altas y bajas para la próxima campaña. La única ventaja para el club es el hecho de haber podido iniciar este camino un mes antes que el resto de clubes, que aún tienen que ver cómo terminan el año. Sin ir más lejos, aún queda por saber el acompañante del Naturpellet en el segundo puesto ascenso, que dilucidarán el Elche y el O Parrulo que eliminaron a Valdepeñas y Antequera respectivamente.

Normalmente la teoría reza que los proyectos hay que iniciarlos por el máximo responsable del banquillo, pero en este caso el club segoviano ha puesto la primera piedra en la portería. Y es que Cidao se ha convertido en una pieza tan importante en el conjunto segoviano que no se tienen dudas de, sea quien sea el entrenador, no querrá prescindir de un portero de categoría como es el hispano-brasileño, uno de los protagonistas de la gran temporada del equipo. El club anunció en la jornada de ayer la renovación de Cidao por una campaña más, por lo que se evita la salida de un guardameta cotizado en el sala nacional.

Optimismo con el técnico De momento, el resto de las renovaciones se mueve en el capítulo de las incertidumbres, incluyendo la de Diego Gacimartín como responsable del cuerpo técnico. Las negociaciones para la renovación del entrenador no van por mal camino, pero aún no están cerradas, por lo que nada se puede asegurar en este aspecto, al igual que con el resto de renovaciones del plantel, con más optimismo en las continuidades de algunos jugadores, y más pesimismo en otros, como puede ser el caso de Alvarito, del que se especula que David Madrid le ha llamado para que forme parte del nuevo proyecto del Levante en la Primera División, toda vez que el técnico consiguió que el conjunto valenciano consiguiera una permanencia que finalmente no pudieron conseguir ni Burela, ni Jumilla.

Y ya que de especulaciones se trata, es posible que el recambio de Alvarito se encuentre en el conjunto gallego recién descendido a la Segunda División, donde en las últimas campañas ha militado el madrileño Antoñito, viejo conocido de la afición segoviana puesto que militó durante varias campañas en el extinto CD La Escuela Caja Segovia. Pero, de momento, el mercado de fichajes solo tiene especulaciones, porque la única certeza hasta la fecha es que el Naturpellet volverá a contar con Cidao para la próxima temporada.

