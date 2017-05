La Feria reabre y afronta hoy su última jornada de exposición

Con toda normalidad e incluso con la excepcionalidad que caracteriza este año, la Feria de Cuéllar abrió sus puertas en la que hubiera sido su tercera jornada, pero se convirtió en la segunda. El incidente de la fisura de dos vigas y rotura de la lona en uno de los laterales obligó el domingo a cerrar las puertas de la carpa central. La Feria de Artesanía y el Mercado de Colecciónismo y Antigüedades siguieron abiertos, pero el mal tiempo deslució el día. No obstante, el certamen recuperó ayer la normalidad con una enorme afluencia de público que además se incrementó con las horas. El propio personal de Turismo de la Feria aseguró que el flujo de visitantes fue continuo y muy numeroso, y que las visitas guiadas al Castillo se sucedieron durante toda la jornada. Después del día precedente, con el viento, el frío y la lluvia como protagonistas, el sol y las buenas temperaturas volvieron a la localidad y animaron así a cuellaranos y visitantes a acercarse a la Feria. Los expositores, ya ubicados en sus estands, afrontaban una nueva jornada con ansias de recuperación.

Sobre todos ellos, la mirada estaba puesta, cómo no, en las vigas fisuradas el domingo. Chapas atornilladas a los laterales y material de sobresujección contribuyeron a la seguridad de todos. Además, no hubo rachas de viento, lo que dejó pasar el incidente del día anterior al recuerdo de los cuellaranos.

La imagen volvía a ser la que se esperaba en esta edición tan especial de la Feria de Cuéllar, coincidiendo con Las Edades del Hombre: un recinto ferial y alrededores llenos de público, acompañados de unas murallas llenas también de espectadores buscando otra perspectiva. Así, Cuéllar se sobrepone al contratiempo que, para todos sus vecinos, se vivió con tristeza y con incertidumbre. El esfuerzo y la rapidez han logrado que las dos jornadas posteriores estén siendo todo un éxito en esta XXXII edición.

