El turismo rural se beneficia de los diversos eventos que se programan

Varios visitantes son atendidos en la Oficina de Turismo de La Granja. / E. A.

La provincia también puede presumir de ser uno de los principales destinos elegidos para pasar unos días de ocio y el puente de mayo “ha sido muy favorable y ha habido una ocupación alta, sin llegar a la Semana Santa, pero es uno de los puentes buenos para los alojamientos rurales”, reconoce Domingo Asenjo, presidente de la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo de Segovia.

Además, se ha notado la celebración de diversos eventos en algunos municipios de la provincia, como la Real Sitio Cup en La Granja, que reúne a 1.700 participantes, desde prebenjamines hasta cadetes —lo que implica que todos ellos son menores, por lo que se han desplazado con sus familias hasta el Real Sitio y las localidades cercanas—. También se nota, explica Asenjo, que Cuéllar sea la sede elegida este año para acoger la exposición de Las Edades del Hombre, “lo que tendrá una incidencia mayor, sobre todo en un entorno de 30 o 40 kilómetros de Cuéllar”.

Son eventos que causan un incremento en el número de personas que viajan a la provincia, aunque “creemos que se deben hacer otro tipo de campañas en este sentido”, dice Asenjo.

Asimismo, explica que todo el sector debe implicarse en ofrecer servicios de calidad a los visitantes. “Es muy importante cuidar todo el entorno, además de tener una buena casa rural, porque la gente sale mucho a la calle y, si no tienes un entorno apropiado y cuidado, eso se nota en la valoración que hace la gente”, apunta el presidente de la Asociación.

“Y en eso estamos trabajando —insiste—, en que los entornos estén cuidados, que tengan opciones; en mejorar las redes digitales, que es uno de los problemas de la provincia; y mejorar también los accesos a espacios singulares, como el Camino de San Frutos, que por fin se ha arreglado, por fin, pero ha estado un año en condiciones muy malas y es mucha la gente que va allí y todo eso influye en la imagen de Segovia como destino”.

Por ello, asegura que “tenemos que estar todos al tanto y que las cosas estén al mejor nivel posible, porque hay cosas que están muy mal y lo único que necesitan es que se hagan bien, porque no tienen cargas económicas ni problemas administrativos, sólo que la gente se moleste en hacerlas”.

Las pernoctaciones en alojamientos rurales descienden un 28 por ciento en marzo

Domingo Asenjo, presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, prefiere hacer balances a nivel anual y no mes por mes, porque hay épocas, como el verano, que son muy buenas para las casas de determinadas zonas de la provincia, como las de la Sierra, pero no para otras, explica.

Pero el Instituto Nacional de Estadística analiza mes a mes la ocupación de los alojamientos de turismo rural y lo cierto es que los datos de marzo no fueron muy positivos para la provincia de Segovia, ya que descendió tanto el número de visitantes como el de pernoctaciones.

Según el registro publicado por el INE, en el tercer mes del año pasaron unos días en la provincia 9.984 visitantes, lo que supone una caída del 15,9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior; mientras que la caída en las pernoctaciones alcanzó el 28,1 por ciento, quedándose en 18.104.

El descenso fue generalizado tanto en Castilla y León como en toda España, sobre todo debido a que este año la Semana Santa se celebró en abril, mientras que en 2016 tuvo lugar en marzo, potenciando el turismo en dicho mes.

