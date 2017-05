La ocupación hotelera ronda el cien por cien durante el puente de mayo

La Calle Real, epicentro turístico de la ciudad, rebosaba visitantes durante la jornada de ayer, muy soleada después de los dos días de mal tiempo. / T. DE SANTOS

Tercer fin de semana festivo consecutivo, después de la Semana Santa y el puente del Día de la Comunidad, y tercer fin de semana de lleno absoluto en la ciudad. El puente de mayo deja unos datos muy positivos en lo que a turismo se refiere, y eso a falta de contabilizar los de hoy, día festivo aún en Madrid.

Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, destaca que “la ocupación hotelera ha rondado el cien por cien. Durante el fin de semana se alcanzó el 98 por ciento y hoy [por ayer, lunes] un 74 por ciento, y aún es por la mañana, así que puede subir un poco”.

Y si los hoteles están llenos, eso se nota también en los restaurantes, con los establecimientos hosteleros “hasta arriba. Me consta que algunos, como mínimo, han triplicado turnos a la hora de la comida, comenzando con el asiático, que es el primero”, apunta la concejala.

Durante estos días festivos, también se están registrando datos muy positivos en los espacios turísticos y las iniciativas ofrecidas por el Ayuntamiento. “Las visitas guiadas han funcionado muy bien”, asegura De Santos, “el domingo, por ejemplo, se realizaron más de cien, y eso a pesar del mal tiempo”.

Fue una lástima, según la responsable de Turismo, que la lluvia caída el domingo por la mañana impidiera realizar la exhibición de cetrería prevista para la jornada dominical, porque “es un éxito seguro siempre, de hecho hay familias que vienen de Madrid exclusivamente para verla, porque es una experiencia única”.

Estos buenos resultados los confirma el presidente de la Asociación Industrial de Hostelería de Segovia (AHIS), Cándido López, quien califica el puente de “extraordinario”, con una ocupación hotelera muy elevada y los restaurantes doblando y triplicando turnos.

“Posiblemente, durante el sábado y el domingo, con las inclemencias meteorológicas, hubo gente que se retrajo y no había tantos turistas como hoy [por ayer], que es el día más fuerte de todo el puente. Pero ha sido un puente extraordinario, con una ocupación hotelera muy alta y, en general, estamos contentos”, explica el presidente de la Asociación.

Es más, “desde Semana Santa está acompañando el buen tiempo y las fiestas están cayendo muy bien, por las fechas”, explica López, por lo que el sector comienza ya a prepararse para la temporada alta, aunque antes “hay que rematar este puente, que hoy es fiesta en Madrid y se espera que haya público”, pero no tanto como ayer, reconoció.

Y dentro de unos días, de nuevo fiesta en Madrid debido a la celebración de San Isidro, que también repercute en Segovia, y con la vista puesta en el verano, para el que “tenemos muy buenas perspectivas”, aseguró el presidente de la AHIS.

De hecho, en lo que va de año se están alcanzando muy buenos resultados en el sector turístico, confirmando la subida registrada los dos ejercicios anteriores y consolidando a la ciudad de Segovia como uno de los destinos turísticos de interior más demandados, tanto dentro como fuera de España.

