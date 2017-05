Los sindicatos amenazan con un “calvario” si no suben los salarios

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Pepe Álvarez, advirtieron en la jornada de ayer a los empresarios que sufrirán “un calvario” si no aumentan los salarios en el proceso de negociación colectiva que mantienen abierto.

En este sentido, el líder de UGT afirmó en que la CEOE tiene que saber que “si no hay un convenio marco que sirva de paraguas para la negociación colectiva, el proceso de negociación de los convenios sectoriales y de empresa se va a convertir en un calvario para todos los empresarios”.

“No vamos a permitir que los incrementos de los beneficios de las empresas hayan alcanzado los niveles de 2008 y que los salarios no tengan su correspondiente aumento que permita volver a equilibrar la situación en la que estamos en estos momentos”, recalcó.

Con esto, los líderes sindicales explicaron que este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, tiene que servir para “dejar claro” que “sin movilización no hay avance” y que las movilizaciones van a continuar.

Así lo señalaron en la rueda de prensa previa al inicio de la manifestación central en Madrid del 1 de mayo. Jornada para la que los sindicatos convocaron más de 70 manifestaciones en toda España para exigir la recuperación de derechos, la mejora de la situación económica y social de los ciudadanos y para denunciar la corrupción por la que vive España.

