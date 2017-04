El campeón no tira partidos

El delantero de la Segoviana Dani Arribas se dispone a centrar ante la presión de un rival de la SD Almazán. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana sumó una importante y sufrida victoria en el feudo del Almazán por el resultado de 1-2. Los segovianos, pese a ponerse por delante con los goles de Ivi y Dani Arribas e ir jugando con un hombre más desde el minuto 61, tuvieron que resistir los envites de un rival que peleó hasta el pitido final para empatar. La experiencia y el ofició del campeón del Grupo VIII de la Tercera División para amarrar partidos fue clave para que los tres puntos pusieran rumbo a Segovia, demostrando que, incluso a pesar de las ausencias, el campeón de Liga no va a regalar puntos a nadie.



El choque tuvo un comienzo muy igualado. Los primeros minutos fueron de tanteo y ninguno de los dos equipos se atrevió a salir de la coraza para arriesgar más de lo necesario, por lo que el centrocampismo y el juego posicional fueron los claros protagonistas. Las llegadas a las dos áreas brillaron por su ausencia, aunque el Almazán parecía ser el equipo que quería tener el balón. Sin embargo, la escasez de ideas se hizo presente en el cuadro local, que no consiguió darle al balón la velocidad necesaria para generar peligro cerca de los segovianos.



La Gimnástica, por su parte, saltó al terreno de juego con una idea muy seria sobre el partido. El equipo salió muy junto y ordenado para dificultar los ataques a su rival y salir al contragolpe rápidamente, aprovechando el gran poder ofensivo, para hacer daño a los sorianos tratando de buscar la espalda de la línea defensiva.



Sin embargo, hasta fases más avanzadas del duelo, ninguno de los dos planteles consiguieron llegar con cierta claridad a la portería contraria. No fue hasta pasado el primer cuarto de hora de juego cuando se vio la primera ocasión. Fue Ayrton el que pudo adelantar a la plantilla azulgrana, pero su disparo se estrelló en el larguero.

Con el paso de los minutos, la Segoviana fue secando las ideas del Almazán, que solamente generó algo de peligro por mediación de un par de llegadas de Lobe por la banda izquierda que, no obstante, quedaron en nada.



El primer gol llegó instantes antes del descanso gracias a Ivi, que hizo que los segovianos se fuesen a los vestuarios con ventaja. Fue en un saque de esquina donde el delantero metió la bota en el primer palo para introducir el balón en el fondo de las mallas.



La segunda parte tuvo un claro protagonista: Dani Arribas. El delantero, que entró por el goleador del partido, Ivi, le dio más mordiente a la línea ofensiva de la Segoviana. Avisó con un gran remate de cabeza y con dos centros precisos que finalmente no terminaron en gol por poco.



El segundo tanto llegaría en el minuto 68 por mediación del propio Arribas, que remató con un soberbio testarazo un centro medido de Juan de la Mata. El partido parecía sentenciado para los segovianos con la distancia de dos goles, y con la expulsión del local Anto por doble tarjeta amarilla se agravó su ventaja.



Sin embargo, las cosas se torcieron a falta de diez minutos para el final del choque. El árbitro sancionó con la pena máxima una entrada sobre el adnamantino Osilla, que Bruju se encargaría de transformar para recortar distancias en el electrónico. Tres minutos después, fue Óscar, con un remate de cabeza, el que dio el susto y a punto estuvo de empatar. Los instantes finales se cerraron con un Almazán apretando para conseguir el empate aunque también con una Gimnástica que tiró de oficio para mantener la ventaja y hacerse con los tres puntos sabiendo sufrir.

