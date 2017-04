El Ayuntamiento tendrá una Mesa del Agua para debatir cuestiones “de gran calado”

Las concejalas de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Miriam Sanz y María José García Orejana. / T. DE SANTOS

“Presentamos la creación de una Mesa del Agua con la intención principal de que se lleve a cabo un estudio exhaustivo y completo de todas las competencias y ámbitos referidos al gua, profundizando en aspectos como la mejora de la calidad, la eficiencia en la gestión y el control del consumo”. Así defendía Ciudadanos, en la moción presentada ante la corporación en el último pleno, la creación una mesa específica para debatir sobre la situación del agua en la ciudad: su precio, su calidad, sus redes de abastecimiento, el nuevo pantano que planea construir el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, etcétera.

Temas en los que el resto de los grupos está de acuerdo que hay que tratar a fondo, porque afectan de manera directa a la ciudadanía, aunque la creación de una Mesa del Agua —que se uniría a otras muchas mesas y comisiones específicas— no parecía la mejor opción. De hecho, varios de los portavoces apuntaron a que estos temas se pueden tratar en la Comisión de Urbanismo, aunque sea convocando una reunión en la que sólo se hablará del agua.

De hecho, la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, insistió en que esos temas “ya se han tratado por activa y por pasiva” y afirmó no tener inconveniente en convocar nuevas reuniones para debatir sobre ellos; pero “mi idea es centrarlo en la Comisión de Urbanismo, porque si no, nos perdemos con tanta mesa, tanta comisión... y también hay que tener tiempo para trabajar”, apuntó Maroto, insinuando que sólo debatiendo no se solucionan los problemas.

También se reprochó a Ciudadanos que propusiera ahora esta medida —una idea que, además, “no es nueva”, apuntó la concejala del Grupo Municipal Popular Azucena Suárez—, cuando podría haberla incluido en el acuerdo que firmó con el Partido Socialista para que salieran adelante los presupuestos municipales de este año.

Sin embargo, pese al desacuerdo del resto de los grupos con la creación de una nueva mesa específica, la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, insistió en que su moción “se va a quedar tal y como está”, porque, dijo, “lo que Ciudadanos quiere es crear la Mesa del Agua. Luego ya veremos cómo se hace y con qué componentes”.Así pues, como realmente no había razones para no crearla, pues el debate sobre los asuntos relacionados con el agua y su servicio es necesario, según los otros grupos, la moción salió adelante con los votos a favor de Ciudadanos y el Grupo Socialista. El Partido Popular e Izquierda Unida se abstuvieron y los concejales de UPyD - Centrados en Segovia fueron los únicos en votar en contra de esta moción.

Fernández califica de “cumplimiento de Herrera” los 100.000 euros para el centro de salud Segovia IV Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2017 recogen una partida de 100.000 euros para el centro de salud Segovia IV, demandado por el Ayuntamiento desde hace años. Por ello, la portavoz del Grupo Municipal Popular pidió a Ciudadanos que retirara la moción presentada en el último pleno, en la que pedía que el Consistorio instara a la Junta a “incluir en los presupuestos de 2017 una partida con cuantía suficiente para iniciar las labores de proyección, licitación y ejecución” de dicho centro “y comiencen las actuaciones para su realización de manera inminente”.

Un día antes del pleno se habían presentado los presupuestos de la Comunidad, con la mencionada partida de 100.000 euros, que se destinará a la redacción del proyecto, dijo Fernández, quien añadió que “es un cumplimiento de la Junta y del presidente Herrera, mal que les pese a todos ustedes”.

Además, afirmó que “esta moción es un ataque más que una defensa” y acusó a María José García Orejana, portavoz de Ciudadanos, de “poner en mi boca palabras que yo no he dicho (...) Si no tiene argumentos, no tergiverse y no invente. Yo en ningún momento dije que en 2016 estaría [el centro] ejecutado, yo hablé de legislatura, y eso son cuatro años”.

A favor de la moción, que salió adelante, votaron Ciudadanos, IU y PSOE, mientras que PP y UPyD se abstuvieron.

Servicios Sociales buscará cómo ayudar a Parkinson Segovia para salvar su situación El Grupo Municipal Popular elevó a la corporación una moción en el último pleno en la que pedía que se reservara, “de manera anual, dentro del presupuesto de Servicios Sociales, una cantidad para afrontar situaciones críticas o de emergencia que surjan dentro del seno de las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades y proyectos en materia de acción social y servicios sociales en Segovia”. De manera específica, la moción pedía que esa cantidad se destinara este año a la Asociación Parkinson Segovia, que atraviesa una grave situación económica y no puede afrontar, ni siquiera, el pago de las nóminas.

El equipo de Gobierno negó la posibilidad de aprobar esta moción porque, según justificó el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, es muy complicado determinar la emergencia y, además, no podría sólo atenderse a las asociaciones de servicios sociales, porque eso discriminaría al resto de entidades sin ánimo de lucro de la ciudad.

Respecto al caso de Parkinson Segovia, Torquemada afirmó que “nuestra intención es sentarnos con ellos a ver hasta dónde se puede llegar, pero siempre con los pies en la tierra”.

Así, la moción fue rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos e Izquierda Unida.

