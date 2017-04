Cantimpalos exalta su marca

Cocineros elaborando garbanzos con chorizo a la marinera. / G.H.

Con sorna, los labradores de Cantimpalos se acercaban ayer a su alcaldesa, Inés Escudero, para pedirla que, el próximo año, la Feria del Chorizo se adelante unas cuantas semanas, dada la querencia del cielo a soltar agua a mansalva el día central de este evento. Llovió, de forma copiosa, durante toda la mañana de ayer en Cantimpalos, y aunque los labradores estaban contentos, pues el agua caída todavía puede salvar su cosecha, la Feria del Chorizo quedó un tanto deslucida. Es cierto que los vecinos de Cantimpalos y de los pueblos cercanos no fallaron, pero no lo es menos que los visitantes llegados de lejos escasearon.

A pesar del contratiempo de la lluvia, la Feria del Chorizo no se suspendió. “¡Es nuestro producto estrella, así que lo menos que podemos hacer es dedicarle una fiesta!”, exclamaba Escudero, dispuesta a poner al mal tiempo buena cara. Como ella, todos los que se presentaron en la Plaza Mayor lo hicieron con la intención de disfrutar, dentro de una carpa, de un buen rato. Y lo pudieron hacer, en primer lugar, gracias al grupo musical que amenizó la mañana, ‘Tierra de Castilla’, cuyos integrantes quisieron además hacer un regalo al pueblo, la ‘Jota de Cantimpalos’, que no sería mala idea convertir en el himno de la localidad.

Que se sepa, Cantimpalos no tenía hasta ahora canción oficial, pero sí podía —y puede— enorgullecerse de poseer una marca conocida a nivel nacional. Ahora que tanto se habla de la ‘marca España’, Cantimpalos cuenta con una marca privilegiada, su chorizo. Lo corroboraba ayer José Ramón Marinero, secretario del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Chorizo de Cantimpalos’, quien subrayaba el éxito que tiene el producto en todas las ferias a las que asiste. Como aquel viejo anuncio, el chorizo de Cantimpalos “donde va, triunfa”.

Aunque reconocía que, hasta no hace mucho, el chorizo tenía ‘mala imagen’, Marinero recalcaba que “no es perjudicial para la salud”. “Todos sabemos que hay que llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio, pero eso no significa que no se pueda comer chorizo”, añadía. Además, desde la IGP se está poniendo especial énfasis en vincular el chorizo de Cantimpalos al mundo del deporte, mediante el patrocinio de diversos eventos, como el cross de Cantimpalos o un campeonato de rugby. “A la juventud le encanta este producto, así que tenemos que aprovecharnos de ello y subrayar sus virtudes, como la de que no lleva ningún tipo de aditivo”, agregaba Marinero.

Quienes se presentaron en la Plaza Mayor estaban dispuestos a seguir los consejos de Marinero, si bien antes de dar buena cuenta de un exquisito plato de garbanzos con chorizo a la marinera, debieron contemplar la entrega de premios del anual concurso de cocina.

En esta ocasión, el primer premio recayó en Estíbaliz Fernández Sanz, de Cantimpalos, por un plato titulado ‘Miniempanadas de chorizo y picadillo’. En segundo lugar quedó Miguel Tardón García, también de Cantimpalos, por sus ‘Galletas de chorizo de Cantimpalos’. Como ya viene siendo habitual, correspondía a la ganadora la mitad de su peso en chorizo, así que se acabó llevando para su casa cerca de 30 kilos. Este año, por primera vez, el segundo clasificado también conseguía un buen premio, consistente en otros diez kilos.

Y, a continuación, llegó la hora de la degustación del chorizo. Seguía lloviendo en Cantimpalos, así que la mayoría optó, tras coger el plato y un vaso de vino, por llevárselo a casa o a algún espacio donde poder tomarlo con tranquilidad.

Un año más, la asociación que reúne a los cocineros de Segovia volvió a demostrar su compromiso con Cantimpalos y la promoción de su chorizo. En condiciones un tanto difíciles para cocinar, elaboraron alrededor de 1.500 raciones, de las que acabó dando buena cuenta el público asistente.

Poco quedaba que contar. Cantimpalos, un año más, había cumplido con su marca, la que le da fama por todo el orbe.

