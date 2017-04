Pedro Sánchez defiende el ‘PSOE de la militancia’ con críticas a Rajoy y Podemos

El candidato a volver a dirigir el partido tras las elecciones primarias acudió al acto de campaña organizado por la Plataforma de Segovia con Pedro Sánchez . / m.g.

del PSOE Pedro Sánchez se dio ayer en Segovia un verdadero baño de multitudes en el acto político organizado por la plataforma constituida en su apoyo en Segovia en el que el que fuera líder de los socialistas explicó a militantes y simpatizantes las líneas fundamentales de lo que será el Partido Socialista si resulta elegido en el proceso de primarias.

Ante un entregado auditorio, que interrumpió con aplausos más de una decena de veces su intervención, Sánchez centró su intervención en las críticas al gobierno de Mariano Rajoy y a Podemos, y aseguró que el panorama político creado tras su bronca salida de la secretaría general en octubre del pasado año "demuestra hoy más que nunca que no debió de ser no".

En el escenario, Sánchez estuvo acompañado por una representación de Juventudes Socialistas, así como de los gestores de la Plataforma de Apoyo, liderada por Alberto Peñas del Barrio.

El candidato socialista lamentó la decisión de Podemos de presentar una moción de censura, y recordó a la formación presidida por Pablo Iglesias que "hace un año no hubiera sido necesario presentar una moción de censura para desbancar a Rajoy" cuando tuvieron oportunidad de apoyarle como candidato a presidente del Gobierno. Así, señaló que "me pregunto si la corrupción del PP es hoy más que hace un año, cuando es la misma, por lo que esa moción de censura no hubiera hecho falta".

Para Rajoy, Sánchez pidió que "asuma su responsabilidad y dimita" ante los casos de corrupción que afectan al PP, y aseguró que los populares "tienen el partido carcomido por la corrupción, por lo que no puede liderar la regeneración democrática que necesita este país".

Abundó en este detalle y, sin mencionarlos, tuvo palabras críticas para sus compañeros que defendieron la abstención que en el debate de investidura otorgó el Gobierno a Rajoy, y lamentó que con esta decisión "pensaban que acabar con la desigualdad, la precariedad laboral y la corrupción se resuelve con más Mariano Rajoy y más PP".

Sánchez defendió la necesidad de que el PSOE sea un partido "de la militancia" y que abandere la regeneración democrática desde la verdadera izquierda, y señaló que España necesita "una fuerza del cambio que recupere la esencia histórica del PSOE.

Así, precisó que si llega a la secretaría general, propondrá incluir en los estatutos del partido la consulta a la militancia de cualquier acuerdo postelectoral, así como la creación de una dirección paritaria que estará "tan a la izquierda como lo estén sus votantes y sus afiliados".

El feminismo, la laicidad, la lucha a favor del medio ambiente y la defensa de los derechos de los trabajadores a través de la derogación de la reforma laboral fueron también expuestos por Sánchez como ejes de su trabajo.

