De líder a juez de la liga

La primera plantilla de la Gimnástica Segoviana posa a los pies del Acueducto en la foto oficial. / GIMNÁSTICA SEGOVIANA

Una semana después de los fastos de celebración por el título de Liga, la Gimnástica Segoviana viaja al campo de La Arboleda de Almazán para disputar frente al quinto clasificado un encuentro que tiene más aliciente del que parece para el conjunto gimnástico, que hoy se pondrá la toga para ejercer de juez de la Liga, habida cuenta de que una victoria azulgrana frente al Almazán dejaría al equipo soriano sin opciones de poder alcanzar al Cristo Atlético en la carrera por el play off de ascenso a Segunda B.



El Almazán es uno de los conjuntos más en forma de la competición, y está realizando una segunda vuelta espectacular, en la que ha sumado 39 puntos, para pasar de una anodina novena plaza, a la quinta, y apretando al Cristo para que no se despiste si quiere jugar el play off. Tanto es así que el equipo soriano suma cinco partidos consecutivos ganando, y no pierde en su campo desde que le ganara el Zamora por 0-1 allá por el 12 de octubre, siendo La Bañeza el último que ha ‘rascado’ en La Arboleda, de donde sumó un punto el 26 de febrero.



Se trata, sin duda, del rival más peligroso que (Unionistas mediante) se va a encontrar la Segoviana hasta que llegue el play off, y por eso el equipo de Abraham García plantea el choque como si de un encuentro de fase de ascenso se tratara. La plantilla azulgrana, que se hizo la foto oficial a los pies del Acueducto en la mañana de ayer, ha venido trabajando a lo largo de la semana con la intención de recuperar el tono físico adecuado, que le permita llegar a la fase decisiva de la temporada en un momento de relativa plenitud, teniendo siempre en cuenta que la temporada es exigente, y que la nómina de bajas en el conjunto gimnástico siempre ha estado demasiado poblada.



Sin ir más lejos, para el partido de esta tarde (17.00 horas), el técnico no podrá contar ni con Alfon ni con Domingo, recuperándose ambos de sus molestias en la rodilla y el aductor respectivamente, pero tampoco ha podido meter en la convocatoria a Chema y a Fernán. El primero tiene problemas en los isquios, mientras que el segundo anda renqueante de la planta del pie. Así que, salvo probaturas en contrario, Javi Marcos recuperará su puesto en el centro de la defensa junto a Anel, mientras que Ivi, Rubén y y Dani Arribas se disputan la plaza que dejará Fernán en la mediapunta.



El duelo se presume más que interesante, entre un Almazán que se juega llegar donde no se esperaba al inicio de la temporada, y una Segoviana que buscará mejorar su nivel de cara al play off, tanto en defensa con esa presión alta tan característica del equipo durante la Liga, como en ataque con un Ayrton que va recuperando su mejor versión. Todo ello, evitando en la medida de lo posible que las lesiones puedan afectarle en este tramo final de la temporada. Que bastante le han afectado ya en la campaña regular.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.