La virtud de creer

Las jugadoras, el cuerpo técnico y el presidente del Unami festejan el pase a la siguiente ronda junto con la alcaldesa Clara Luquero y la concejala Marian Rueda. / TAMARA DE SANTOS

El Unami Venta Magullo superó la primera eliminatoria con destino a Liga Femenina 2 ante el Innobasket Avilés de forma arrolladora. El conjunto de Esther Muñiz tenía que ganar de nueve puntos en el pabellón Emperador Teodosio para conseguir el pasaporte a la siguiente fase y lo hizo de 40 (86-46). La férrea defensa, el potente calibre en ataque y la confianza del creer fueron las virtudes del equipo segoviano para dominar el choque más decisivo de la temporada. Además, el órdago que lanzó la afición desde el minuto uno detonó la clara intención del cuadro local y el desenlace se rubricó con el billete a A Coruña donde se disputará una nueva ronda camino del ascenso.



Comenzó el Unami serio en defensa y construyendo un ataque vertical. Larrázabal pronto buscó el tino desde los triples y fue la encargada de descorchar el marcador. Las chicas de Muñiz salieron enchufadas y la intensidad en sus acciones las llevó a colocarse nueve puntos arriba desde los primeros trances. La concentración y la confianza, cimentadas en el incondicional apoyo del público, hizo que el dominio en el primer cuarto fuera de las locales.



A las asturianas las costó coger la medida al partido. Fueron encontrando acople y las jóvenes jugadoras dejaron rápidas acciones para intentar sobrepasar el encofrado segoviano. Iglesias fue la integrante que más acechó su estructura.



El segundo cuarto tomó parte con el electrónico de 19-12. El Venta Magullo precisó su planteamiento buscando anotar de tres con lanzamientos exteriores y fijando los rebotes con acierto. La materialización de las ocasiones llegó a reproducir en 16 la diferencia a favor de las locales. Dos triples de forma continuada de Fernández impulsaron al Unami, a medida que Muñiz relevaba los cambios dado lo justa que estaba la convocatoria.

Los dos últimos minutos antes del ecuador del duelo fueron arrolladores para el conjunto local y dieron rienda suelta al electrónico hasta sellarle en 46-25.



Tras el descanso no bajaron el ritmo las jugadoras de Muñiz y se sucedieron las canastas para continuar alimentado la distancia. La superioridad fue tal que agravaron en 34 la diferencia.



El último cuarto se presentó con 67-37 y las avilesinas no dejaron de intentarlo, pero el Venta Magullo no cedió en sus pretensiones. La casta del equipo mantuvo inquebrantable el músculo segoviano. La conjunción entre la defensa férrea y el ataque vertical resultó impecable y se tradujo en la friolera de 40 puntos arriba (86-46).

UNAMI VENTA MAGULLO: Suárez (2), Larrazábal (7), Rollán (21), Esteve (15), Del Río, Correa (4), Fernández (21), Alonso (12), Solana, Del Campo (4).



INNOBASKET AVILÉS: Álvarez L., Labra T. (4), López, Labra S. (6), Álvarez A., Garrido (6), Menéndez, Iglesias (21), Carpio (6), Villacorta, Fernández (3).

ÁRBITROS: Seijo y Mera, de Castilla y León.



PARCIALES: 19-12; 46-25 (27-13); 67-37 (21-12); 86-46 (19-9).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la ida de la primera eliminatoria por el ascenso a Liga Femenina 2 disputado en el pabellón Emperador Teodosio con la grada repleta de aficionados.

