El Ayuntamiento se adhiere al manifiesto ‘Por un modelo de fin de ETA sin impunidad’

El portavoz de UPyD - Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, puso voz a las víctimas de ETA en el pleno municipal de abril, al que elevó una moción para que el Ayuntamiento se adhiera al manifiesto ‘Por un modelo de fin de ETA sin impunidad’, un documento suscrito por las asociaciones de víctimas. Aranguren recordó que, “de una u otra manera, todos nos hemos sentido afectados” por el terrorismo que durante varias décadas ha atemorizado al País Vasco en particular y a España entera en general.

Para el portavoz de la formación magenta —quien, “como español, vasco y segoviano, ni olvido ni perdono”—, “tiene que haber vencedores y vencidos y, en este caso, la vencedora tiene que ser la democracia (...) No pueden escribir el final de ETA los propios verdugos”.

El resto de los grupos se mostró a favor de la adhesión a este manifiesto, excepto Izquierda Unida, que se abstuvo. Su portavoz, Ángel Galindo, justificó su voto en el hecho de que “es el Estado de Derecho el que tiene que dirigir el fin de ETA y no las víctimas”, aunque dejó claro su apoyo a todos aquellos que han sufrido a consecuencia de la banda terrorista, durante una época que calificó de “auténtica barbarie”.

Alfonso Reguera, portavoz del equipo de Gobierno, añadió que “ETA sigue contando con el reproche y la persecución de las instituciones. No consiguió sus objetivos y no los va a conseguir”.

