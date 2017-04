La Empresa Municipal de Turismo anuncia paros laborales durante Titirimundi

Miguel Ángel Mateo, representante de FeSP-UGT Segovia. / JUAN MARTÍN

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Turismo siguen en pie de guerra contra el Ayuntamiento, que no responde a sus peticiones para mejorar sus condiciones laborales. Denuncian desde el sindicato UGT que la plantilla del organismo turístico “está formada por licenciados y diplomados, con dos o tres idiomas cada uno, constituyendo una plantilla muy cualificada, pero muy mal remunerada”, y es que, asegura Miguel Ángel Mateo, de la FeSP-UGT, “en la actualidad, los salarios que tienen la práctica totalidad de los 36 trabajadores de la Empresa Municipal de Turismo de Segovia son iguales o inferiores al salario que cobra un peón del Ayuntamiento”.

Algo más de medio año llevan negociando trabajadores y Consistorio el convenio colectivo, aunque el acuerdo parece estar lejos, ya que una de las principales reclamaciones de los empleados es una mejora en los sueldos. Por ello, los trabajadores plantearon realizar paros parciales en la jornada laboral, como medida de presión.

Los primeros paros estaban previstos para hoy, 30 de abril, y mañana, 1 de mayo, en pleno puente festivo. Los segundos, están planeados para los días 13, 14 y 15 de mayo, durante la celebración del Festival Internacional de Títeres de Segovia, Titirimundi, una de las citas culturales que más visitantes atrae a la ciudad.

Para intentar un nuevo acercamiento de posturas, desde UGT se pidió la mediación del Serla —organismo dependiente de la Junta— y el pasado jueves se celebró una reunión que terminó sin acuerdo, según Mateo. “Pero en aras de buena voluntad, por parte de FeSP-UGT se han retirado los paros previstos para el 30 de abril y el 1 de mayo”, explicó, de modo que el personal trabaja con normalidad durante este puente.

Desde el Ayuntamiento siempre se ha alabado la labor que realizan estos profesionales, por ello desde el sindicato no entienden que no se retribuya adecuadamente su trabajo con unos salarios más altos, “pues parte de la plantilla no llega a ser mileurista”, lamenta Mateo, y eso que para formar parte de la Empresa Municipal de Turismo se exige, “a un número muy importante de la plantilla, titulación universitaria y varios idiomas”. El próximo martes, 2 de mayo, se ha convocado una nueva mediación del Serla para intentar, de nuevo, alcanzar un acuerdo positivo para ambas partes.

Pero, de momento, los paros laborales de la plantilla de la Empresa Municipal de Turismo siguen convocados para los días 13, 14 y 15 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas, momento de gran afluencia a los espacios de información turística, sobre todo en esas fechas, con la ciudad inmersa en la celebración de Titirimundi.

