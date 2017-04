La ‘Casa de las Campanillas’ será convertida en Posada Real

Casa de las Campanillas, en una imagen de archivo. / Pedro Merino

El culebrón de la ‘Casa de las Campanillas’ parece haber llegado a su penúltimo capítulo. Después de que la corporación rechazara, a inicios del pasado mes de marzo, su cesión a la Junta de Castilla y León, administración que pretende convertir el edificio en una ‘Posada Real’ —la más alta calificación para los alojamientos de turismo rural de la comunidad autónoma—, esta semana el pleno ha vuelto a votar sobre el mismo asunto. Y ahora sí se ha autorizado la operación. ¿Qué ha cambiado en dos meses? La postura de los ediles populares. En marzo se abstuvieron y ahora, tras conseguir que el PSOE aceptara varias modificaciones al convenio con la Junta, han cambiado el sentido de su voto, coincidiendo en este apartado con socialistas e IU.

El asunto ha traído de cabeza durante los últimos meses a la alcaldesa, Alicia Palomo, que veía como se esfumaba una inversión de la Junta de 2,5 millones de euros, sin que el Ayuntamiento tuviera que aportar cantidad económica. Por ello, criticó con dureza a la asociación ecologista Centaurea, cuyas alegaciones al proyecto, sosteniendo que entrañaría impactos ambientales muy negativos para la zona, lograron paralizarlo, acusándolos de “no querer que el municipio prospere”. E igualmente censuró la abstención del PP en el pleno de marzo.

A pesar de aquel rechazo, la Junta no dio su brazo a torcer a las primeras de cambio. De hecho, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones aseguró que la Junta “no renunciaba” al proyecto, agregando que “informaremos, convenceremos y volveremos, pero no renunciamos”. Finalmente, ha conseguido su objetivo y el proyecto sale adelante, con la participación de Junta, Diputación de Segovia y municipio.

Ayer, el Ayuntamiento de El Espinar emitió una nota de prensa donde se felicitaba por la cesión del edificio, que a su juicio “favorecerá la dinamización socioeconómica de nuestro municipio”. “El ecologismo no tiene porqué ser incompatible con el desarrollo”, agregaba el texto, al final del cual se indicaba que “esta inversión histórica por parte de la Administración Regional es bienvenida y aplaudida”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.