El peor incendio de la década

Incendio de Nieva. / El Adelantado

“Desde que soy delegado territorial de la Junta, éste es el peor incendio que ha sufrido Segovia”, señalaba el jueves Javier López-Escobar, después de estar una semana pendiente de lo que acontecía en Nieva, esperando que el fuego quedara definitivamente extinguido. Hay que remontarse casi una década, al año 2008, para encontrar otro siniestro que quemase más superficie que el de Nieva. En aquella ocasión, las llamas devoraron más de mil hectáreas. Ahora han sido algo menos de 400, si bien la cifra exacta no se conocerá hasta que concluyan las labores de perimetración.

Para una provincia en la que, como explica López- Escobar, en los últimos años no se quemaban más de 100 hectáreas anualmente, el suceso de Nieva ha sido una gran catástrofe. Por desgracia, “se dieron todas las condiciones para que alcanzara esas dimensiones”, reconoce el delegado territorial de la Junta. Sequedad ambiental, temperatura alta, aire...

A las 14,30 horas del jueves 20 se abril se recibió una llamada, en el teléfono 112, alertando de las llamas en las cercanías de la ermita de Aldeanueva del Codonal. López-Escobar asegura que “inmediatamente nos pusimos en marcha” y “muy rápidamente teníamos en el terreno más de 50 personas”, pero lo cierto es que las llamas se fueron extendiendo hacia el norte, abriéndose además a este y a oeste.

En el operativo participaron agentes medioambientales, especialistas en extinción incendios y Bomberos de Segovia, además de tres helicópteros, tres hidroaviones y cinco autobombas. López-Escobar recalca que “aunque todavía no se está en la campaña de incendios, eso no significa que el dispositivo regional no estuviera en disposición de actuar”. Y, a su entender, así ocurrió. La violencia de las llamas aconsejó elevar el nivel del incendió a ‘1’, lo que facilitó a la Junta recibir apoyo de otras administraciones públicas.

El delegado territorial, que pasó toda la tarde del jueves en el Centro de Mando, dice haber sido testigo de como se iban ofreciendo agentes medioambientales que no trabajaban ese día o estaban de vacaciones. Por poner un ejemplo, cita al procurador socialista en las Cortes Regionales José Luis Aceves. “Es de destacar el personal que, sin ser llamado, vino a ponerse a disposición de quienes dirigían la operación, asumiendo las tareas que se les encargaban”, manifiesta López-Escobar.

Al llegar la noche, se retiraron los medios aéreos, pero entonces la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ocupó de dos de los frentes más activos, frenándolos en seco, y eso posibilitó que, al poco de amanecer el viernes, el incendio fuera declarado ‘controlado’, rebajándolo a nivel 0.

En el primer balance del siniestro, López-Escobar explica que ha sido un incendio “muy irregular”, pues aunque su perímetro es de 377 hectáreas, dentro hay zonas totalmente calcinadas y otras no quemadas. Además, aclara que, aunque inicialmente se divulgó que las llamas avanzaban por las copas de los pinos, “en realidad, el suelo está bastante quemado, pero los árboles no tanto”.

El fuego afectó, principalmente, a terreno de propiedad privada, si bien también alcanzó, en menor medida, a un monte público. “La mayoría de los árboles que ardieron fueron pinos resineros, y eso contribuyó a que el incendio fuera tan llamativo, pues estaban en resinación, y la miera ejerció como combustible”, agrega López-Escobar, quien, después de la petición del PSOE para que se den ayudas a los afectados, recuerda la existencia de “un amplio abanico de subvenciones de la Junta a las que pueden acogerse los propietarios que deseen reforestar”.

En relación a las críticas recibidas al proceder de la Junta, López-Escobar arremetió contra “quienes predican todos los días el apocalipsis”. “No se puede estar permanentemente poniendo en duda a la Administración, porque eso genera una innecesaria desconfianza en los ciudadanos, y los hace vivir temerosos de algo que no existe”, finiquita López-Escobar.

