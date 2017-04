Puesta del mayo del 2016. / KAMARERO

Varias veces he abordado el tema de las fiestas de la Cruz en el Mercado: en el libro sobre la historia de la ermita (1), como pregonero de las fiestas en 2000 y hace cuatro años, también invitado por el Instituto de Cultura Tradicional Segoviana “Manuel González Herrero” (2).

En esta ocasión doy a conocer nuevos datos obtenidos en investigaciones posteriores, principalmente en los tres últimos años, que completan los aportados en 1996 y arrojan luz sobre aspectos de la fiesta que permanecían oscuros.

Siempre he mantenido que las fiestas de la Cruz, en el Mercado, forman una especial simbiosis que une dos aspectos diferentes: la subida del “mayo” y la romería de la Cruz. Como la segunda tiene lugar el día 3 de mayo, la primera se hace el día 2 y no el primer día del mes como en otros lugares.

Aunque opino que la subida del “mayo” comenzaría después de 1088, tras la repoblación de la ciudad, en la colación de Santo Tomás, el dato más antiguo que he hallado sobre la subida del “mayo” en el Mercado es de 1541 y corresponde al pago por la parroquia de 15 reales para ayuda de la fiesta, aparte de lo cual se pagaron “a Diego de Riofrío, 5 reales de un mayo” (3), siendo actualmente ésta la noticia más antigua acerca de esta fiesta en la provincia. La siguiente noticia documental de la puesta del “mayo” que encontré es de 1752, que supone más de dos siglos sin datos que no permiten afirmar o negar la continuidad de la tradición.

Además pude comprobar que “desde 1790 hasta 1810 se puso todos los años, menos en 1793 y 1798, […] solo se plantó una docena de veces a lo largo de los 51 años transcurridos entre 1810 y 1861 (fueron en 1815, 1816, 1817, 1826, 1829, 1831, 1832, 1841, 1842, 1859, 1860 y 1861), y desde esa fecha pasaron 15 largos años sin colocarle (hasta 1877)”, y que asimismo se puso en 1879, 1882, 1883, 1884, 1886, 1893, 1899, 1900, 1901 y 1905, último año donde se cita el “mayo” relacionado con las cuentas de la devoción del Cristo. Analizando después documentación parroquial dispersa, comprobé que en los años 1818, 1819, 1820, 1822, 1823, 1824, 1837, 1839 y 1840, también se subió el “mayo”.

Son datos correspondientes a la fiesta de la ofrenda al Santo Cristo que los labradores del Mercado celebraban cada otoño, cuyas “mandas” — o limosnas, tanto monetarias como en especie — eran en agradecimiento por la dispensa para trabajar domingos y festivos en épocas agrícolas intensas, fiesta que se celebró con altibajos entre mediados del S. XVII y finales del XIX.

Todos esos datos mostraban lagunas en fechas que hacían dudar de la continuidad anual de la subida del “mayo”. Fueron las anotaciones del párroco sobre las ofrendas del año 1857 las que me resolvieron la duda, ya que anotó lo siguiente:

“Gaspar Bermejo ofrece 50 reales para el mayo, si le hay ayudando otros, y además una pareja [de bueyes] para traerle, y si no, 20 reales para el Cristo.

El Sr. Cura, si hay mayo, ofrece para su ayuda 20 reales.

Apolinar Gutiérrez, lo mismo, 10 reales.”

El levantamiento del “mayo” , pues, solo se hacía cuando las ofrendas de los devotos alcanzaban la cantidad para ello, lo que no sucedió en 1857 ni en el siguiente.

Últimamente, en el Archivo Parroquial de Hontoria, he descubierto datos de los siglos XVII al XIX, de que los mozos del Mercado compraban “para mayo” un álamo de los muchos que había en la huerta de Peladera, entonces propiedad de la parroquia de Hontoria, que aumentan en 16 los años en que se puso (4), y confirman que en otros 22 ya conocidos, el mayo también era de allí. En los 150 años que van de 1683 a 1833, pues, se subió el mayo solo en 50 ocasiones y en todas se trajo de Peladera.

Entre 1833 y 1866, posible año en que la desamortización privó a la parroquia de Hontoria de la huerta de Peladera, el “mayo” se subió en 8 ocasiones más, siendo muy probable que continuase la misma procedencia y que, a partir de entonces, los mozos del Mercado se vieran obligados a recurrir a las alamedas que rodeaban Segovia para proveerse del “mayo”, como recoge en 1918, Mariano Sáez y Romero, que fuera alcalde de la ciudad:

“…se celebra todos los años, el día 3 de mayo, una animada romería, la más bulliciosa y concurrida de Segovia, con baile de dulzaina y tamboril en la Dehesa, y puestos de frutas, avellanas, rosquillas y otros comestibles y tiendas provisionales de juguetes en no pocos soportales que quedan en la calle. Para alegría de la fiesta, los mozos del barrio colocan cerca de la ermita un alto palo formado con álamos empalmados, que llaman el Mayo y que subsiste empinado de Cruz a Cruz o sea hasta el 14 de septiembre y costumbre que ataca el poco cuidado arbolado de Segovia” (5).

El autor nos descubre que en 1918 el “mayo” se ponía ya todos los años, lo que implica que en los 13 años que van de 1905, cuando aún se carecía de periodicidad fija, y 1918, se inició la costumbre de subirle todos los años. Se recurría a las alamedas de la ciudad, poco cuidadas como él mismo reconoce, cuyos ejemplares tendrían menor altura, debiendo unir dos ejemplares al menos, generando un círculo vicioso: más ejemplares cortados cada año y mayor daño en el maltrecho arbolado al que no se daba tiempo a recuperar. Al fin el Ayuntamiento denegó el permiso para la corta y se tuvo que recurrir al pinar de Valsaín...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.