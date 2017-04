Los médicos alertan de la pérdida de profesionales en los pueblos

Imagen de archivo de un centro rural de la provincia donde la actividad se incrementa en los meses de verano. / g.h.

La Organización Médica Colegial (OMC) advierte que si las administraciones, los profesionales y los ciudadanos no hacen un frente común, se adoptan medidas y se aplican incentivos, los centros de salud rurales se van a quedar sin médicos en muy pocos años y se va acronificar la ya existente sequía de batas blancas en los consultorios. Los portavoces de la organización profesional aseguran que viene una avalancha de jubilaciones para las que no ven señales de reposición, a la vez que aumenta el número de graduados que se marchan al extranjero y baja el de universitarios que quieren hacer la especialidad de Medicina de Familia. Estas son tres manifestaciones del “grave” problema que viven los consultorios de los pueblos y que es objeto de estudio en ‘Las Jornadas de Atención Primaria Rural’ que se celebran ayer y hoy en el Colegio de Médicos de Segovia con la participación de una treintena de vocales provinciales de las instituciones colegiales médicas de toda España. Cuentan con la presencia y participación de Josep Fumadó, representante nacional de AP Rural de la Organización Médica Colegial (OMC), quien ayer remarcó la necesidad de que los presupuestos destinados a Sanidad equilibren las partidas dirigidas a Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

Para Fumadó, quien atendió a los medios de comunicación junto al presidente y la vicepresidenta del Colegio de Médicos, Enrique Guilabert y Marina de la Infanta, existe una gran preocupación en la profesión, generada de manera especial a raíz de la crisis, por el descenso en el gasto destinado a Atención Primaria. Éste, según indicó Fumadó, se vio reducido entre los años 2009 y 2014 en 8.000 millones de euros. El representante nacional de AP Rural de la OMC insistió en que “cuando hay época de crisis es cuando más se necesita la Atención Primaria porque es la medicina más importante” y considera que el aumento de los pacientes crónicos, frágiles y pluripatológicos hace que sea aún más necesaria la inversión en “el primer punto donde los pacientes van a plantear sus dolencias”, como definía Marina de la Infanta a la Atención Primaria.

La profesión médica ha visto cómo en este 2017 la demanda de los MIR por una plaza de Médico de Familia ha descendido considerablemente ya que a dos días del cierre de solicitudes sólo se ha cubierto un 45% de la oferta. Los doctores Fumadó y Guilabert, como la doctora de la Infanta, relacionan esta caída con la “falta de estímulos a los profesionales, especialmente en el ámbito económico”, apuntó el médico catalán, quien cree que los facultativos de Atención Primaria están “mal pagados, tienen mucha carga de trabajo, carecen de incentivos y también de estímulos”.

Los representantes del sector reconocen que ser médico de pueblo no tiene el “glamur” que rodea a las especialidades hospitalarias, por lo que abogan por dar reconocimiento y prestigio a los profesionales que acompañan a los ciudadanos en todas las etapas de su vida. Además Fumadó afirmó que “tendrá que haber incentivos porque si no, entre las jubilaciones y los que se van fuera, en pocos años no habrá médicos rurales” y recordó que en otros países europeos hay reducciones fiscales o el pago de complementos periódicos.

Marina de la Infanta centró la atención en la provincia de Segovia, donde ya hay falta de recursos humanos para cubrir las vacaciones, libranzas y bajas y el problema tiende a crecer. En los próximos cuatro años se van a jubilar 60 médicos de Atención Primaria, de los 172 que hay actualmente, y “no aparece que tengamos repuestos”, comentó la doctora De la Infanta, lamentando que las plantillas insuficientes y la carga asistencial repercuten en la calidad de la atención. La vocal provincial de AP en Segovia, insistió en la necesidad de contar con más tiempo para dedicar a las personas; un asunto relacionado con el hecho de que “haya médicos con muchos pacientes y otros que apenas tienen”.

