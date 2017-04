El nuevo pliego del Servicio de Basuras dará estabilidad a los trabajadores

Los miembros de la corporación municipal, durante un de las votaciones celebradas en el pleno de abril. / T. DE SANTOS

En menos de una hora, los veinticinco concejales de la corporación municipal dieron carpetazo ayer al orden del día del pleno ordinario de abril. Poco que debatir en los puntos que se elevaron a la corporación y en los que todos estaban de acuerdo: el nombramiento de María Zambrano como ‘Hija Adoptiva y Predilecta de la ciudad de Segovia’; la modificación del PGOU, en la ordenanza relativa a los equipamientos públicos; y la adhesión a la Red Innpulso - Red de Ciudades de la Ciencia y de la Innovación.

Se aprobó también, aunque con la abstención del Grupo Municipal Popular, la creación del Consejo Sectorial de Economía y Hacienda, en el que se tratarán temas de la economía municipal: impuestos, tasas, presupuestos, precios públicos, etcétera. Estará formado por un representante de cada uno de los partidos políticos, tres representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, uno de la Federación de Vecinos de los Barrios Incorporados, representantes de la FES y de las diversas agrupaciones empresariales, así como miembros de los sindicatos UGT y CCOO y de los centros universitarios.

Los debates llegaron a continuación, en el turno de las mociones que los partidos políticos elevan al pleno. Una de ellas, presentada por el Partido Popular, instaba al equipo de Gobierno a fijar una fecha para tener redactado el pliego que regirá la contratación del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria de la ciudad. La portavoz, Raquel Fernández, recordó que el próximo año termina el actual contrato y, dijo, “no se puede repetir el retraso” que se ha dado en otros casos, refiriéndose expresamente al contrato del Servicio de Transporte Urbano. Por ello, pidió que se fije una fecha para tener redactado el pliego de condiciones y que así, antes de la licitación, los trabajadores de la actual contrata puedan hacer sus aportaciones.

Sus compañeros de la oposición no consideraron correcta la petición. Para el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, “fijar una fecha no garantiza que se vaya a cumplir”; mientras que para María José García Orejana, su homóloga de Ciudadanos, “tal y como está redactado, sólo los trabajadores tendrían algo que decir”, dejando fuera a los partidos políticos representados en el Consistorio, algo que para ella no es de recibo. Por su parte, la concejala de UPyD - Centrados en Segovia, Esther Bermejo, aseguró entender “la preocupación del PP, porque otros pliegos no se están renovando, sino que se prorrogan”.

Sin embargo, Jesús García, concejal de Medio Ambiente, defendió el trabajo que el equipo de Gobierno está realizando ya en este tema. Según explicó, “este equipo de Gobierno lleva trabajando desde el año pasado en este servicio” y la primera decisión que debatieron fue si prorrogar el contrato o rehacerlo. García afirmó que se optó por la renovación, para adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudad y que “el pliego ya está casi redactado”.

Añadió que se han reunido en varias ocasiones con los representantes de los trabajadores y en esos encuentros les han trasladado sus inquietudes, tanto sobre sus condiciones laborales como sobre las mejoras que se pueden realizar en el servicio. Y, aseguró, en el nuevo pliego habrá cláusulas para dar estabilidad a los trabajadores de la actual contrata y que no pierdan sus derechos ni sus beneficios.

Fernández replicó que sí conocían estos movimientos y apoyan la labor del equipo de Gobierno, pero insistió en la necesidad de marcar una fecha para tener el pliego, “porque no queremos que se repitan los retrasos, como ha pasado en otros casos, porque eso redunda en la calidad del servicio”.

Residuos orgánicos También se elevó al pleno, en este caso por parte de Izquierda Unida, una moción para fomentar la recogida de residuos orgánicos con destino al agrocompostaje. Galindo defendió la necesidad medioambiental de mejorar el reciclaje, incluyendo los residuos orgánicos, para lo cual pidió que se instalen en la ciudad, de manera progresiva, los contenedores marrones destinados a este fin. Asimismo, pidió que se realice una campaña de información y concienciación, tanto de cara a los ciudadanos como a los empresarios.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente anunció que el Ayuntamiento, dentro del nuevo pliego del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, recoge un proyecto piloto que consiste precisamente en eso, en iniciar la recogida selectiva de residuos orgánicos. Lo de destinarlos a fabricar compostaje y llevarlo a los huertos urbanos o los parques y jardines de la ciudad, dijo García, se podrá “estudiar”.

Además, afirmó que se piensa poner en marcha la campaña de información entre vecinos y comerciantes ya este año, probablemente en otoño. Así pues, con alguna modificación en las peticiones para que fuera más “posi- bilista”, según García, la moción fue aprobada por unanimidad.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.