El Ayuntamiento niega a Segovia Sport la posibilidad de utilizar su contrato como garantía bancaria

El Ayuntamiento de Segovia ha vuelto a negar, por segunda vez, a la empresa Segovia Sport SLU, que gestiona en la actualidad el complejo deportivo Carlos Melero, la posibilidad de utilizar su contrato con el propio Consistorio como garantía bancaria.

Recordó la alcaldesa, Clara Luquero, tras la Junta de Gobierno Local, que “esta empresa, sobre los derechos económicos que el Ayuntamiento tiene contraídos con ella, constituyó un derecho real de prenda a favor de Bankia de todos los aspectos económicos, incluso futuribles, y el Ayuntamiento no puede aceptar esto”. Hace meses se les negó esta posibilidad, pero la empresa interpuso un recurso potestativo, que de nuevo ha sido desestimado por el equipo de Gobierno.

“Evidentemente, el órgano de contratación debería haber aprobado con anterioridad este tipo de vínculo”, explicó la alcaldesa. “Debería haberlo estudiado y aprobarlo o no, pero debería haber tenido conocimiento y haber tomado una decisión en este sentido, no nos lo podemos encontrar”, añadió. “De hecho nos piden que aceptemos ese vínculo que ellos han gestionado por su cuenta”, sin tener en cuenta la aprobación del Ayuntamiento, “por lo tanto se desestima el recurso potestativo de esta empresa”, insistió la regidora.

Dicho recurso fue interpuesto por la sociedad contra el acuerdo número 1261, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 2016, en el que se acordó “determinar la no vinculación para esta Administración de la comunicación realizada por Segovia Sport SLU y Bankia SA, relativa al contrato de compromisos y garantías mediante el cual Segovia Sport SLU ha constituido en favor de Bankia un derecho real de prenda sobre, entre otros, la totalidad de los derechos de crédito que ostente en cualquier momento Segovia Sport. SLU, frente al Ayuntamiento de Segovia en relación al contrato de concesión de obra pública del centro deportivo Carlos Melero”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.