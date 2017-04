Más de 400 actuaciones convertirán Segovia en capital de los títeres del 10 y al 15 de mayo

Los representantes de las instituciones públicas y las entidades colaboradoras de Titirimundi apoyan al director, Julio Michel (en el centro), en la presentación. /T. DE SANTOS

Satisfacción es la palabra más repetida al hablar de Titirimundi, el Festival Internacional de Títeres de Segovia que pone a la ciudad en el centro mundial de las artes escénicas cada mes de mayo. Satisfacción entre los organizadores y las instituciones y entidades colaboradoras por seguir, 31 años después de su origen, sorprendiendo a los segovianos y atrayendo cada vez a más visitantes durante los días del Festival.

Del 10 al 15 de mayo se celebrará la XXXI edición del Festival, que contará este año con 38 compañías procedentes de once países. “Es la edición en la que más compañías españolas hay”, dijo ayer el director, Julio Michel, en la presentación oficial de Titirimundi, lo que pone de manifiesto que este Festival “es como una escuela, donde se viene a ver y a aprender lo que se hace en el mundo (...) Titirimundi es el motor de la gran transformación que ha vivido el mundo de los títeres en España”, aseguró Michel.

Son 425 las representaciones que hay programadas en la ciudad, un incremento que se verá en la calle, ya que este año, debido a las obras de rehabilitación en el Teatro Juan Bravo, se pierde este escenario habitual del Festival casi desde sus inicios. A ellas, hay que sumar las actuaciones que se trasladan a los municipios segovianos —cada edición se suman más y este año serán dieciocho las localidades que disfrutarán de Titirimundi— y a otras provincias y comunidades autónomas, de modo que habrá en total 515 funciones, más de sesenta al día.

A ello hay que añadir las actividades paralelas, como las vueltas del carrusel Magiqué, la exposición de Gilbert Legrand o los talleres —cinco en esta edición: uno de talla de títeres en madera; otro de iniciación al teatro de sombras; y tres dirigidos a niños—. Asimismo, volverá a celebrarse ‘Titiricole’, una iniciativa en la que “los niños son los protagonistas y son ellos los que nos enseñan sus creaciones”, apuntó el director.

Algunas de estas actividades, así como las representaciones en los municipios segovianos, comenzarán la próxima semana. Pero la inauguración oficial del programa del Festival Internacional de Títeres tendrá lugar el miércoles 10, con la compañía vasca Teatro Paraíso y su ‘Pulgarcito’, “una adaptación inteligentísima, con un texto muy interesante, que habla del abandono”, explicó Michel, para quien es una de las propuestas más recomendables del programa de este año.



Apoyo institucional Parte del éxito de Titirimundi radica en la colaboración de las instituciones públicas. El Ayuntamiento de Segovia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura realizan aportaciones económicas y aportan sus espacios en la ciudad para acoger representaciones, al igual que la Fundación Caja Segovia.

Sus representantes estaban en la presentación oficial, que se celebró en el Torreón de Lozoya, y las alabanzas al Festival fueron la tónica general. “Hablar de lo que Titirimundi significa para Segovia es reiterar lo dicho siempre, pero que es verdad. Es uno de los estandartes de la ciudad”, dijo la alcaldesa, Clara Luquero, para quien es fundamental no sólo su dimensión económica, sino también la dimensión social del Festival, integrador y abierto a toda la ciudadanía.

Para el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, “Segovia no se entiende sin Titirimundi y Titirimundi no se entiende sin Segovia (...) Es un Festival muy significativo”, tanto que, añadió, “ha sido el germen de otros festivales”. Y para la delegada del Gobierno, Pilar Sanz, “es una cita ineludible en el mes de mayo y todos los años la ciudad se llena de colorido, de bullicio...”. Como un “evento cultural de extraordinaria importancia para Segovia” lo definió Javier Reguera, presidente de la Fundación Caja Segovia; y José Ángel Matarranz, director del área de negocio de Segovia y Ávila de Caixabank, destacó “su importancia desde el punto de vista cultural, social y económico”.

Ninguno de ellos olvidó felicitar al director y su equipo por el trabajo realizado para que, en apenas quince días, Titirimundi vuelva a levantar el telón y llene Segovia de su particular magia.

