Paloma Sanz se presentará a presidir el PP, avalada por Francisco Vázquez

Paloma Sanz. El nombre es Paloma Sanz. Ella es la candidata ‘oficialista’ a presidir el Partido Popular de Segovia. Pasadas las ocho de la tarde de ayer, el PP envió por correo electrónico una carta de Sanz en la que ésta mostraba su intención de presentarse a la presidencia del partido a nivel provincial. El e-mail fue remitido desde el departamento de prensa del PP de Segovia, lo que deja a las claras que Sanz está avalada por el ‘aparato’.

De hecho, en la propia carta, Sanz asegura que cuenta con el apoyo del actual presidente, Francisco Vázquez, al que considera “mi maestro y mi amigo”, y con el que dice “haber trabajado estrechamente en beneficio de todos los segovianos”. Sanz señala, además, que cuenta con el apoyo de su familia, “lo que para mí es lo más importante”.

La candidatura de Sanz no puede considerarse una sorpresa. Después de que Vázquez renunciase públicamente a presidir el PP, al entender que no debía compatibilizar tal responsabilidad con su nuevo cargo —secretario general de los populares de Castilla y León— se empezaron a barajar nombres sobre su sucesor. Aunque, de inicio, parecía lógico pensar que tomaría el relevo quien se sienta a la derecha o a la izquierda de Vázquez en el salón de plenos de la Diputación (Miguel Ángel de Vicente o José Luis Sanz Merino), el hecho de que ambos fueran consejeros de la desaparecida Caja Segovia se ha convertido en un hándicap para ellos, por la losa que supone el ‘caso del Torreón de Lozoya’.

En esta tesitura, en los mentideros del PP se hablaba con insistencia, los últimos días, de la posibilidad de que Vázquez se inclinase finalmente por Sanz. Y así ha sido.

Vázquez defendió públicamente, hace días, la conveniencia de que el próximo presidente provincial de los populares saliese de “la dirección” del partido en Segovia. Quedaba por ver como se iba a articular la presentación del candidato ‘oficialista’. A la vista de lo sucedido, se decidió hacerlo mediante una carta de la candidata, enviada por correo electrónico a los medios de comunicación. Aunque Vázquez no se ha pronunciado todavía, todo apunta que su respaldo a Sanz es inequívoco.

Sobre el proceso de selección en el que ha resultado ganadora Sanz, Vázquez señaló, en repetidas ocasiones, estar consultando “con mucha gente del partido”. Y así fue. Durante más de dos semanas, habló con numerosos afiliados, pero al final de esas conversaciones no se llegaba a una conclusión sobre quién tenía que asumir el reto de dirigir el partido. Vázquez escuchaba y tomaba nota en una libreta. Él no se posicionaba,y tampoco preguntaba de forma directa a sus interlocutores quién creían que debía ser el próximo presidente provincial. Sondeaba, en relación al partido en Segovia, sobre el perfil que debería tener el candidato o hacía dónde debía caminar el PP Segovia... Luego, analizaba la información recibida, sin revelar a nadie por dónde iban los tiros, dado que él buscaba “un candidato de consenso”.

Uno de los dirigentes populares que apostaba por Sanz como futura presidenta del PP segoviano restaba importancia al personal modo de selección de Vázquez, en base a sus consultas realizadas, pues “en realidad será una decisión compartida con mucha gente”. Previsiblemente, Sanz concitará, a partir de hoy, múltiples adhesiones de los afiliados, con lo que no debiera tener ningún problema para conseguir los 75 avales que se necesitan para formalizar su candidatura.

Hasta la fecha, únicamente había manifestado su intención de presentarse a la presidencia del PP segoviano otro afiliado, Enrique Jiménez Vaquerizo, actual concejal en el Ayuntamiento de Fuenterrebollo.

El plazo para la inscripción de precandidatos concluye el próximo 5 de mayo. El 8 de mayo se procederá a la proclamación de los precandidatos que hayan conseguido los avales. Y el 19 de mayo tendrá lugar la elección.

