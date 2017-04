UPyD busca una reforma en la ordenanza del sistema de préstamo de bicicletas y vender las que no se usan

El sistema municipal de préstamos de bicicletas llegará al pleno ordinario de abril de la mano de UPyD - Centrados en Segovia, que elevará a la corporación una moción destinada a reformar la ordenanza que regula este servicio, ya que, según la exposición de motivos, “en 2008 se inició el servicio de préstamo de bicicletas en bancada y casi diez años después de su puesta en marcha se puede comprobar que sus expectativas no se están cumpliendo”.

“Consideramos que es necesario redefinir un servicio nada rentable y poco demandado por los turistas, sobre todo cuando se han recortado otras partidas presupuestarias. Además, no se ha hecho un esfuerzo en promocionar este servicio para aumentar su demanda”, aluden desde la formación magenta, que critica, asimismo, “el despilfarro que supone nuestro servicio de alquiler de bicicletas, con unos ingresos inferiores a 1.500 euros y unos gastos superiores a 25.000 euros, en el ejercicio 2016, demostrando una demanda muy escasa”.

UPyD considera “necesario tomar como medida la supresión del servicio de préstamos de bicicletas en bancadas y así acabar con la opción que mayor coste tiene para un servicio que, a nuestro parecer, no cumple con el objetivo previsto”.

Así, en su moción, el grupo solicita, primero, modificar la ordenanza reguladora de las normas de uso de los sistemas de préstamo de bicicletas con el fin de suprimir el servicio de préstamo de bicicletas en bancada; segundo, crear un registro municipal de bicicletas que posibilite la identificación de las bicicletas extraviadas o robadas y su posterior recuperación; y, tercero, vender las bicicletas que no se ajusten al servicio, para intentar recuperar parte de la inversión que el Ayuntamiento ha realizado para poner en marcha este servicio.

Izquierda Unida Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida presentará en el pleno de mañana viernes una moción para fomentar la recogida de residuos orgánicos para su correcta separación y posterior compostaje. Una de las propuestas que realizará su portavoz, Ángel Galindo, es instalar contenedores específicos para materia orgánica en mercados u otros establecimientos que produzcan altas cantidades de estos residuos.

También pedirá que se estudie la implantación del denominado ‘quinto contenedor’ o contenedor marrón en las zonas de la ciudad que el Ayuntamiento considere oportuno, para uso de los vecinos y como proyecto piloto.

Según IU, la instalación progresiva de estos contenedores debe ir acompañada de una importante campaña de concienciación dirigida tanto a los comerciantes como a los vecinos, de cara a favorecer un correcto reciclaje de la materia orgánica, ya que los restos orgánicos (verdura, fruta, carne, pescado, comida cocinada...) constituyen la masa principal de los residuos municipales generados por habitante, pero en la mayor parte de los municipios, entre ellos Segovia, la fracción orgánica no se separa, recoge ni trata de la manera adecuada.

