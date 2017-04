El Ayuntamiento está a la espera del requerimiento de modificaciones para cerrar el PEAHIS

El PEAHIS incluirá las modificaciones que pida la Comisión de Patrimonio. / KAMARERO

Pendiente de la Comisión de Patrimonio está el Ayuntamiento de Segovia para concluir uno de los grandes proyectos urbanísticos que tiene entre manos, el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS). Según informó ayer el portavoz del equipo de Gobierno municipal y concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, se espera que este mes la Comisión haga llegar al Consistorio el requerimiento de actuaciones o modificaciones de dicho Plan “y a partir de este requerimiento será cuando empecemos a plasmar en el documento todas las modificaciones”, aunque “la mayor parte de ellas están ya previstas y están preparadas para modificar”.

“Ha habido que solucionarlo así porque entrábamos aquí en un pequeño bucle administrativo”, dijo Reguera, ya que “nosotros [el Ayuntamiento] tenemos un documento expuesto de cara al público y con aprobación inicial, así que no lo podemos cambiar de motu proprio, sino que un órgano competente nos tiene que decir que lo modifiquemos”, explicó.

El requerimiento, añadió, es algo de lo que se ha hablado con la Comisión Provincial de Patrimonio y, aunque no se sabe concretamente qué aspectos son los que pedirá modificar, Reguera explicó que “sí sabemos que hay algunas cosas de normativa, otras de algunas unidades de intervención… Lo que sí me han dejado claro en las conversaciones que hemos mantenido es que no se trata de cuestiones sustanciales que afecten a la totalidad del Plan, sino que son cuestiones puntuales que tienen una reformulación relativamente fácil”.

Así, “con este documento encima de la mesa, se iniciaría lo que nosotros entendemos como trabajos finales del PEAHIS y ya daríamos pista a todo lo que sería la respuesta de alegaciones, las modificaciones que hubiera que hacer… y se reactivaría este tramo final del PEAHIS”, aseguró el concejal de Urbanismo.

También se espera que la Comisión de Patrimonio dé este mes el visto bueno al proyecto de modificación del Plan General del Regimiento, mediante el que se ocupaba una parte del espacio protegido como BIC de San Antonio el Real.

Equipamientos públicos La Comisión de Patrimonio también estará presente en el pleno de mañana viernes, ya que se debatirá la modificación de las ordenanzas de equipamiento público y equipamiento privado, relativa a los volúmenes de los edificios de las administraciones públicas.

Este cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, que busca cierto margen a la hora de construir equipamientos públicos, fue aprobado de manera inicial, pero la Comisión de Patrimonio “emitió un dictamen desfavorable diciendo que había que tener algún tipo de control”, explicó Reguera.

Por ello, “lo que se aprueba ahora es una modificación en la que se dice, básicamente, que en aquellos casos excepcionales en que motivadamente sea necesario aumentar la altura máxima —siempre hablando de los equipamientos públicos—, se tramitará un estudio de afección al patrimonio en el que se incluirá, con carácter mínimo, una simulación visual desde aquellos miradores protegidos —los del Alcázar, la Canaleja y San Justo y el Salvador—; y una memoria explicativa a los efectos de su inserción en el perfil de la ciudad, que requiere informe favorable del órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Junta, con carácter previo a la concesión de licencia urbanística o a la aprobación municipal”.

“Es algo que nosotros dábamos por entendido”, dijo Reguera, pero que la Comisión de Patrimonio prefiere que se ponga por escrito.

