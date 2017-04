Insistencia en pedir responsabilidad penal por la Casa de los Buitrago

La Casa de los Buitrago, situado en la plaza de Santa Eulalia, tiene la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) según resolución de 16 de diciembre de 1977. / KAMARERO

Sorpresa causó en el equipo de Gobierno el auto del Juzgado por el que se archiva la querella presentada por el Ayuntamiento contra la propiedad de la Casa de los Buitrago, pero no por el archivo en sí, sino porque el auto dice que no ve causa penal en las intervenciones realizadas en el edificio. Así lo explicó ayer el portavoz municipal, Alfonso Reguera, quien anunció que el Ayuntamiento recurrirá dicha sentencia.

“El objetivo de esta demanda, en su momento, no era llevar a nadie a la cárcel, sino delimitar si existía o no existía una responsabilidad penal en función a los informes que teníamos y que nos decían que podía haberla, dado que había una destrucción de patrimonio”, recordó Reguera, por lo que “la idea del equipo de Gobierno, y así estaba hablado con nuestros abogados, es que si llegábamos al Juzgado y el Juzgado decía que no había causa penal, pues directamente cerrábamos el asunto y tirábamos por la vía civil”.

Pero, añadió, “cuál es nuestra sorpresa cuando la sentencia dice que se desprende de todas las argumentaciones, etcétera, etcétera, que los querellados se han limitado a ejecutar unas obras para las que habían sido autorizados, cuando hay informes más que suficientes por parte de la Junta de Castilla y León y por parte del Ayuntamiento de que se ejecutó una obra muchísimo mayor de la que en principio se había dicho”.

Por ello, dijo Reguera, “no podemos admitir esta sentencia, que en el fondo lo que está diciendo es que son las propias administraciones públicas las que han permitido el deterioro actual de la Casa de los Buitrago”, de modo que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento están ya preparando el recurso, pues tienen hasta el día 28 para presentarlo en el Juzgado.

Insistió el portavoz municipal en que, además, “hay que tener en cuenta que si admitimos esta sentencia, que dice que los querellados se han limitado a ejecutar las obras para las que habían sido

autorizados, no solamente cerramos la vía penal, sino que cerramos todas las vías, es decir, no puedes admitir que la responsabilidad es tuya y luego intentar seguir una vía administrativa o una vía civil para poder llevar esto adelante”.

Y es que, “si esta sentencia se hubiera limitado a decir, simplemente, que no hay motivo penal como tal, pues el Ayuntamiento no hubiera recurrido, sino que hubiera iniciado otra vez la vía administrativa y la vía civil, que era lo previsto en su momento”, insistió el portavoz municipal para justificar el recurso.

Sanciones Además, apuntó Reguera que la propiedad no ha presentado el proyecto de rehabilitación del inmueble que el Ayuntamiento había solicitado, por lo que “se iniciará el procedimiento de reclamación, el procedimiento sancionador, aportando o penalizando con las correspondientes multas coercitivas”.

Así, son dos los procesos abiertos en este sentido, por un lado la búsqueda de la responsabilidad penal de la propiedad del inmueble por los trabajos realizados, con una “destrucción evidente”; y, por otro, “la reconstrucción del inmueble y la protección de aquellos elementos que quedan”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.