CCOO teme que los recortes en Correos impliquen la pérdida de más de cuarenta empleos en Segovia

José Andrés Orejana y Nacho García, en la sede de CCOO Segovia. / KAMARERO

Los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio recogen una partida para Correos de 60 millones menos que el año anterior, un “hachazo” para este servicio público, en palabras de Nacho García, secretario de Correos de CCOO Segovia, por lo que el sindicato tiene programado llevar a cabo movilizaciones graduales para hacer rectificar al Gobierno y no descarta convocar una huelga general si el Ministerio de Fomento no atiende a sus reivindicaciones, porque este recorte presupuestario “pone claramente en peligro la viabilidad de la empresa”, argumentó García.

“Es inadmisible que cuando en este país y en esta provincia se está hablando de potenciar los servicios públicos, pretendan eliminar de un plumazo más de 20.000 trabajadores de Correos” a nivel nacional, apuntó García, ya que si el recorte presupuestario es de un tercio con respecto al ejercicio anterior, desde CCOO temen que sea eliminado, a su vez, un tercio de la plantilla.

En Segovia, hay unas 135 personas trabajando en Correos actualmente —y entre el 35 y el 40 por ciento de la plantilla está formado por eventuales—, por lo que el sindicato asegura que peligran unos cuarenta puestos de trabajo, “dejando a miles de familias sin sustento y provocando el cierre muchas oficinas de la provincia como las de San Rafael, Cuéllar, Villacastín o Sepúlveda”, lamentó García. También se perderían alrededor de seis puestos de atención al público, añadió, lo que causaría problemas para llegar a cumplir con el servicio público tal y como está establecido, es decir, que el correo y la paquetería lleguen de igual modo a los vecinos de la capital que a aquellos que viven en los pueblos más pequeños de la provincia.

“Hay compañeros que llevan entre 12 y 14 pueblos y, por muy pequeños que sean, hay días que casi no te da tiempo a cumplir”, explicó García, para quien este recorte presupuestario por parte del Gobierno “es un ataque directo a lo público por parte de los lobbies privados”.

Plan Estratégico CCOO llevará al Parlamento su propuesta de un Plan Estratégico para Correos 2017-2021 que, entre otras cosas, pide que se incremente la financiación del servicio público hasta los 230 millones de euros; que se convierta a Correos en un gran operador postal y logístico similar al resto de operadores de Europa; y que se contemple un pacto laboral que incluya la recuperación salarial de los recortes aplicados en 2010 y la tasa de reposición de empleo del cien por cien a lo largo de los próximos años.

