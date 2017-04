El Unami se acerca a la segunda plaza tras apabullar al Mora toledano

Cristina de Andrés roba la pelota a la jugadora del Mora, con Ro tapando la línea de pase. / KAMARERO

La competición en la Segunda División femenina de fútbol sala entra en su recta final, con el Unami peleando por tener una opción de clasificarse por segundo año consecutivo para la fase de ascenso a la Primera, y el Naturpellet satisfecho por haber cumplido el objetivo de la permanencia con muchas jornadas aún por delante.



Las Azules de Luis Martín tenían un compromiso razonablemente sencillo en casa frente al toledano conjunto del Mora, penúltimo de la clasificación, que llegaba al Pedro Delgado intentando dar la sorpresa y puntuar, tal y como hiciera el Leis frente al Soto del Real en una de las grandes sorpresas de la jornada. Pero el Unami no permitió ni una sola alegría y con el 7-1 que se anotó en el encuentro sumó tres puntos que le colocan a seis de la segunda plaza, que ahora ocupa el Soto. Aún quedan quince puntos en juego, por lo que todo es posible para el equipo segoviano, que necesita seguir metiendo presión a su rival, por más que el calendario que presenta hasta el final de la temporada no sea el más asequible, con las visitas a las canchas de Moratalaz, Alcorcón y Colmenarejo, más el derbi ante el Naturpellet y otro encuentro también difícil frente al Viaxes Amarelle.



Por su parte, el Naturpellet Segovia cayó a la séptima plaza de la clasificación después de perder por la mínima (5-4) en la cancha del O Pirata Morrazo, con lo que desciende a la séptima plaza de la clasificación, superado ahora por el filial del Alcorcón, y con su rival gallego del pasado sábado a un solo punto. Las de Adrián Velasco tienen hecha la temporada, y el objetivo, una vez obtenida la permanencia, pasa ahora por recuperar esa sexta posición, algo que no será sencillo teniendo en cuenta que el conjunto se enfrenta en este tramo final de la competición a los tres primeros clasificados.

