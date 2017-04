Veteranos, pero novatos

Dani Arribas intenta superar la presión de cuatro jugadores del Calahorra en una pasada eliminatoria de play off de la Segoviana. / JUAN MARTÍN

La Gimnástica Segoviana es uno de los conjuntos más clásicos de la Tercera División, pero también de las fases de ascenso a Segunda B, en las que se ha venido fraguando una historia de disgustos que han calado hondo en una afición que solo ha podido celebrar dos ascensos, recordando con fuerza el obtenido en Logroño con el ‘hat-trick’ de Anel en un caluroso junio de 2011, mientras que los disgustos han sido bastante más numerosos. Lealtad, Marino, Móstoles, Lugo, Algeciras... y el año pasado el Jerez por citar solo algunos conjuntos, ya forman parte de la leyenda negra gimnástica en lo que al play off se refiere.



Sin embargo, y a pesar de la larga trayectoria en lo que a fases de ascenso se refiere, la de la campaña 2016/17 será la primera ocasión en la que la Gimnástica Segoviana disputará la eliminatoria de campeones, que estableció la Federación Española de Fútbol en el año 2008 con el fin de premiar a los conjuntos campeones de los diferentes grupos tanto de Segunda B como de Tercera División, que hasta entonces partían en igualdad de condiciones con el resto de conjuntos clasificados para sus respectivos play offs.



Como quiera que la última vez que el conjunto gimnástico se proclamó campeón de Liga fue en el año 2006, la Segoviana no había podido ‘disfrutar’ de esa doble opción de ascenso que tienen los primeros clasificados, la primera por la vía rápida de una eliminatoria directa ante otro equipo campeón, y la segunda por la vía más lenta de las dos eliminatorias frente a los clasificados para la segunda ronda de la fase.



Así que, después de firmar su quinto play off en siete años, el conjunto azulgrana debutará en el sorteo del 15 de mayo dentro del grupo de los campeones, para el que ya se han clasificado otros cinco equipos aparte del segoviano. Gimnástica de Torrelavega en el grupo tercero, Olímpic de Xátiva en el sexto, Atlético Malagueño en el noveno, Las Palmas Atlético en el duodécimo, y Deportivo Aragón en el decimoséptimo ya han firmado su presencia en el play off.

Casi la mitad, filiales Se da la circunstancia de que, si la temporada transcurre con una cierta normalidad, la Segoviana podría tener hasta ocho conjuntos filiales como posibles oponentes en la fase de ascenso, porque a los ya nombrados Atlético Malagueño, Las Palmas Atlético y Deportivo Aragón (filial del Real Zaragoza), se les pueden unir el Depor B, líder del grupo 1; el Spórting B, que manda en el grupo 2; Alavés B, en dura competencia con el CD Vitoria en el grupo 4; el Atlético de Madrid B, referencia en el grupo de Madrid; y el Real Betis B, que lidera el segundo de los grupos de Andalucía.



Mirando por lo estrictamente deportivo, los equipos filiales suelen ser buenos ‘clientes’ a la hora de afrontar un play off, puesto que la juventud de sus componentes les lleva en algunas ocasiones ano afrontar de la forma más conveniente posible unas eliminatorias en las que la experiencia suele ser un grado. Otra cosa es el aspecto económico, ya que (salvo excepciones) estos conjuntos no suelen arrastrar una ingente masa de aficionados en sus desplazamientos.



El resto de grupos que aún no han decidido su campeón, pero tienen muchas opciones de clasificarse primeros el Olot en el grupo catalán, el Formentera en el balear, o el Cacereño en el grupo de Extremadura, así como el CF Talavera en el de Castilla La Mancha. El grupo navarro es el que se encuentra más igualado de todos, con el Peña Sport de Tafalla, y el Iruña empatados a puntos.

El Calahorra, de buen recuerdo Entre los viejos conocidos para la Segoviana destaca la presencia del Calahorra en el grupo riojano, rival que lo fue del equipo azulgrana en la primera ronda del play off de hace dos campañas, eliminado por el conjunto gimnástico, que posteriormente también superó al Laredo, cediendo en la eliminatoria decisiva frente al Algeciras.



Pero antes de que llegue ese sorteo, restan tres jornadas de Liga en las que la Segoviana será uno de los jueces del play off, ya que en estas últimas jornadas visitará los campos de Almazán y Unionistas, que aún no tienen decidida su plaza en la fase de ascenso. Pero esa es otra batalla distinta para el conjunto de Abraham García, que centrará sus esfuerzos en volver a poner a tono a la plantilla de cara a una segunda quincena del mes de mayo que se promete de emociones fuertes para los azulgranas.

LOS POSIBLES RIVALES:

Grupo 1. Deportivo de La Coruña B, 72 puntos.

Grupo 2. Spórting de Gijón B, 83 puntos.

Grupo 3. Gimnástica de Torrelavega, 85 puntos.

Grupo 4. Deportivo Alavés B, 68 puntos.

Grupo 5. Olot, 74 puntos

Grupo 6. Olímpic de Xátiva, 81 puntos.

Grupo 7. Atlético de Madrid B, 64 puntos.

Grupo 9. Atlético Malagueño, 83 puntos.

Grupo 10. Real Betis B, 72 puntos.

Grupo 11. Formentera, 79 puntos.

Grupo 12. Las Palmas Atlético, 85 puntos.

Grupo 13. Lorca Deportiva, 79 puntos.

Grupo 14. Cacereño, 85 puntos.

Grupo 15. Peña Sport Tafalla/Iruña, 76 puntos.

Grupo 16. CD Calahorra, 86 puntos.

Grupo 17. Deportivo Aragón, 79 puntos.

Grupo 18. CF Talavera, 76 puntos.

